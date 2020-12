Már több mint 1 milliárd forinttal segítette Gattyán György a vírus okozta károk enyhítését. Az MTI-hez még 23-án eljuttatott közlemény szerint a Docler alapító-tulajdonosa karácsony előtt

újabb 120 millió forintot adományozott kórházaknak, illetve gyerekotthonokban élő fiataloknak adott karácsonyi ajándékcsomagot.

Karácsony előtt hat budapesti kórház kapott nagyobb összeget az üzletembertől: úgy, ahogy tavasszal is, több, a védekezésben frontvonalban lévő fővárosi kórházat támogatott (Szent János kórház, Szent Imre kórház, Honvédkórház, Uzsoki kórház, Dél-pesti, Tűzoltó utcai).

A kórházak a pénzügyi adományt a védekezéshez szükséges eszközökre, gépekre, valamint a vírus elleni küzdelemben kiemelkedő munkát végző orvosok, ápolók elismerésére, támogatására fordítják – olvasható a közleményben. Az egészségügynek nyújtott támogatással egy időben

a Gattyán Alapítvány 100 gyermekotthonnak, összesen 3000 gyereknek juttatott el karácsonyi ajándékot – játékokat, könyveket és elektronikai eszközöket.

Gattyán György a vírus hazai megjelenésekor is kórházaknak adott támogatást, élelmiszert, illetve mintegy 1500, gyerekotthonban élő fiatalnak vett az otthontanuláshoz új laptopokat. A gyerekeket nyáron a cégcsoportjához tartozó Normafa Club House-ban vendégül is látta, több hónapig táboroztatta őket. Többtucatnyi intézmény kapott a sportolásra teqball asztalt is. Nyáron a Balatonon megnövekedett látogatószám miatt egy új mentőautót is vett a vízimentőknek.

