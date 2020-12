A Mészáros Lőrinchez tartozó OPUS megvásárolja a TITÁSZ-t

Kötelező érvényű ajánlatot tett az OPUS GLOBAL Nyrt. december 23-án az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (TITÁSZ) megvásárlása a két fél 2019. október 4-én létrejött megállapodásának értelmében – tette közzé a társaság.

A közlemény szerint Mészáros Lőrinchez tartozó Opus egy jogokat és kötelezettségeket keletkeztető és időbeli ütemezést, valamint árképzést is tartalmazó kötelező érvényű szerződéses feltételrendszer mentén tett ajánlatot a TITÁSZ 100 százalékos részvénycsomagjára. A megállapodás arra is kitér, hogy az E.ON a vevő felé szakmai támogatási kötelezettséget vállal a tranzakció lezárását követő hat hónapon keresztül az üzletmenet folyamatossága érdekében. A tranzakció 2021. harmadik negyedévében fejeződhet be.

A részletes ügyleti megállapodások aláírásának határideje 2021. március 31., ám az OPUS január 1-jétől már felelősséggel tartozik a tranzakcióból származó előnyök és keletkeztető kötelezettségek tekintetében.

A TITÁSZ az OPUS eszközportfóliójának értékes eleme lesz, amely kiszámítható, stabil bevételt biztosítva, jelentős mértékben járul hozzá cégcsoportunk eredménytermelő képességéhez

– mondta Dzubák Attila Zsolt, az OPUS vezérigazgatója, aki azt is hozzátette, hogy a tiszántúli áramhálózat megvásárlása szilárd alapot jelent a cég energetikai divíziójának további bővítésére és régiós jelenléte erősítésére.

A cégcsoport stratégiai célja, hogy hosszú távon a hazai energetikai piac meghatározó szereplője legyen. Az Opus Magyarország keleti régiójára növekedési potenciálként tekint.