Küszöbön áll az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem együtt kifejlesztett koronavírus vakcinájának engedélyezése az Egyesült Királyságban – jelentette a Financial Times. Ez akár már hétfőn megtörténhet, és az oltóközpontok személyzete már készül is az újabb vakcinával történő oltásokra, melyről a Sunday Telegraph tudósított.

A szigetországban a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcinájával már 600 ezernél is több embert oltottak be, de az AstraZeneca oltása mégis sorsdöntő lehet a járvány leküzdésében, nemcsak Nagy Britanniában, de világszerte is.

Ezt az oltást a gyártó ugyanis kezdetben önköltségi áron, tehát dózisonként 4 dollárért bocsájtja rendelkezésre, az amerikai oltóanyagok 25-30 dolláros árával szemben.

Így ez a szegényebb országok számára is elérhető alternatívát jelent majd. Ebben nagy szerepe lesz annak is, hogy ezt az oltást nem kell mínusz 70 fokon szállítani, elég hozzá a szokványos hűtőgépek által biztosított 2-8 fokos hőmérséklet.

Michael Gove miniszter szerint az újabb vakcina engedélyezése jóval közelebb hozhatja a szigorú korlátozások enyhítését. Ez talán a szigetországot érintő nemzetközi utazási megkötéseken is könnyíthet hamarosan. Az országban nagyjából napi 30 ezer új fertőzéssel és 300 halálesettel kell jelenleg számolni, nagyrészt az itt először felfedezett mutáns vírus miatt. Az AstraZeneca vakcinája az amúgy is igen gyorsan haladó brit oltási program további gyorsulását eredményezné, lévén hazai fejlesztésű.

Az ország már jelenleg is a világon harmadik helyen áll a beadott oltások számának tekintetében, a briteknél csak az Egyesült Államokban és Kínában oltottak be több embert az új típusú koronavírus ellen. Nagy Britannia különösen komolyan veszi a vírus elleni immunitás kialakítását, biztos ami biztos alapon már eddig is annyi vakcinát rendelt az ország, mellyel lakosainak háromszorosát is be tudná oltani, többek között az AsrtaZenecától lekötött 100 millió oltással.

A vakcinagyártók közül messze az AstraZeneca szerződött le a legtöbb oltóanyag legyártására,

világszerte több mint 3 milliárd adagra kaptak eddig előzetes megrendelést.

Figyelemre méltó, hogy India egymaga egymilliárd dózist rendelt ebből az oltásból. A gyártó részéről Pascal Soriot kommentálta a történteket, hozzátéve, hogy meggyőződésük szerint az eddig megismert mutáns vírusok ellen is védeni fog az oltás, de ezt folyamatosan vizsgálják. Ennél többet azonban jelenleg nem árulhatnak el, mert a vizsgálatok eredményei publikálásra várnak, jelenleg sajtó embargó köti őket. Az eddig megjelent adatok alapján az egyik legtekintélyesebb orvosi szaklap, a Lancet főszerkesztője, Richard Horton szerint is ennek a vakcinának lesz a legnagyobb jelentősége a vírus elleni globális immunitás elérésében.

Ez kulcsfontosságú. Ellenkező esetben újra és újra behurcolják a vírust hozzánk és más országokba is

- fejtette ki. Ezzel egybevág a mexikói milliárdos, Carlos SIm kezdeményezése is, aki alapítványa révén ugyancsak az AstraZeneca oltásából rendelt 250 millió adagot a szegényebb Latin Amerikai országok részére, illetve a WHO vezetésével folyó Covax kezdeményezés, amely szintén döntően az AstraZeneca vakcinára alapul, 300 millió adag vásárlásával.

VILÁGSZERTE EDDIG ÖSSZESEN 4,6 MILLIÓ EMBER KAPOTT COVID-19 ELLENI VÉDŐOLTÁST,

a Bloomberg kimutatása szerint az eddig globálisan engedélyezett 6 különböző vakcinából. Ezek gyártói a német/amerikai Pfizer/BioNTech, az amerikai Moderna, a három kinai (Sinovac, Sinopharm, CanSino), és az orosz Gamaleya. Ezekhez csatlakozhat hamarosan az AstraZeneca oltása.

(Borítókép: AstraZeneca vakcina. Fotó: John Cairns / University of Oxford / AFP)