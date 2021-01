Átlépte a 30 ezer dolláros árfolyamot a bitcoin

Szombat reggel örömhírre ébredhettek azok, akik befektettek a bitcoinba:

31 ezer 824 dolláros árfolyamon állt a világ legismertebb és legnépszerűbb kriptovalutája, de a nap folyamán elérte a 33 ezer 099 dollárt, és a cikk írásakor 32 ezer 883 dolláron tartotta magát.

A hírt közlő Reuters szerint egyre több tőzsdekereskedő és befektető győződik meg arról, hogy a digitális valuta jó úton jár ahhoz, hogy a jövő egyik fő fizetőeszközévé váljon.

Az óévben a bitcoin értéke 330 százalékkal emelkedett, két héttel ezelőtt is már történelmi magaslatokba szárnyalt az árfolyam, átlépve a 20 ezer dolláros lélektani határt. Erre jött rá még egy 50 százalékos erősödés. A bitcoinról, mint a jövő egyik potenciális fizetőeszközéről, itt írtunk korábban.

Mi is az a bitcoin? A bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, amelyből szigorúan meghatározott mennyiség bányászható. A maximális készlete 21 millió, 2020 végére mintegy 2,5 millió kibányászható bitcoin maradt. A bitcoin nem áll egyetlen jegybank ellenőrzése alatt sem, a decentralizált szoftverrendszer nem manipulálható, a felhasználók között gyakorlatilag díjtalan, azonnali pénzmozgást garantál. Átlagosan egy bitcoint 10 percenként találnak meg a bányászok, ez alapján a plafont jelentő 21 millió bitcoin utolsó darabjait 2140-ben találnák meg. Ám a bányászkapacitás jelenlegi növekedési tendenciáját alapul véve az elemzők 2040–2050 közöttre teszik azt a dátumot, amikorra az összes bitcoin 99,9 százaléka ki lesz bányászva.

Szergej Nazarov, a Chainlink globális blokkláncprojekt társalapítója a Reutersnek küldött emailjében azt a meggyőződését hangoztatta:

nagyon is valószínűsíthető, hogy a bitcoin eléri a 100 ezer dolláros álomhatárt.

Az emberek évek óta, folyamatosan vesztették el a hitüket a kormányaikban, a koronavírus hatásai miatti pénzügyi politikájuk pedig csak gyorsított ezen a folyamaton

– vélte a Nazarov.

A nyílt forráskódú digitális pénz történetéről tömören annyit érdemes tudni, hogy 2009 januárjában bocsátotta ki egy ismeretlen, és 2017 áprilisában lódult meg igazán. Akkor még 1000 dollár környékén lehetett kereskedni vele, az év végére viszont megközelítette a 20 ezres határt, majd januárban elindult lefelé a lejtőn, és egy év alatt egészen 3000 dollárig gyengült. Sokan lemondtak már róla, 2019 nyarán viszont újra 10 ezer dollár körül vásárolták.

Idén márciusban 5000 dollár alatt is járt, majd ismét kilőtt, s döntötte meg a csúcsot, úgy, hogy bizonyos elemzők még a közelmúltban is azt jósolták, hogy a bitcoin nem fogja meghaladni a 20 ezer dolláros árfolyamot, pedig most már átlépte a 30 ezer dollárost is.