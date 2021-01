Teljesen összezavarták a családtámogatások? – az Index segít

Az év elejétől új elemekkel bővül az állami családtámogatások köre. Az egyik lényeges intézkedés az otthonfelújítási program elstartolása mellett az új értékesítésű ingatlanok áfájának ötszázalékosra csökkenése, ami további izgalmakat kínál, ha közben igénylejük a csokot is, amely már jár tetőtérbeépítésre is.

Az Index most összegyűjtötte, hogy mi mindent érdemes tudni az év elejétől élő legújabb családi ingatlanvásárlási, -építési, -bővítési, valamint -felújítási lehetőségekről.

2021. január 1-jétől az új ingatlanok értékesítési áfája 27-ről öt százalékra csökken. A nettó összegen felül csak akkor kell ötszázaléknyi áfát fizetnünk, amennyiben:

A feltételek, amelyeknek meg kell felelnünk az ötszázalékos áfához azontúl, hogy az ingatlant mindenképpen 2021. január 1-je után kell megvásárolnunk:

Hogy egész pontosan mi számít 2021. január 1-je után vásárolt lakásnak?

Itt egyfelől tudni kell, hogy minden új építésű ingatlan, amelynek építési engedélyét 2019 végéig kiadták, eleve ötszázalékos adókulcs alá esik.

Hogyha 2021. január 1-jét követően adják át az új építésű ingatlant, vagyis a műszaki átadás, a munkálatok befejezése január 1-jét követően történik, akkor ennek az áfatartalma szintén ötszázalékos lesz. Még akkor is, ha 2020-ban köttetett az adásvételi szerződés.

Az ötszázalékos áfakönnyítés nem él a végtelenségig, a mostani szabályozás szerint minden olyan építési engedély esetén érvényes lesz, amit 2022. december 31-ig kiadnak, és ekkor is csak 2026 végéig lehet élni az ötszázalékos áfa lehetőségével.

Ha az egyes pontban felsoroltaknak mind megfelel az új ingatlan, amelynek vásárlásához január 1-től igénybe vesszük még a csokot is, akkor ezt az ötszázaléknyi áfát is visszaigényelhetjük. Vagyis teljesen áfamentes lesz az új építésű ingatlan megvásárlása január 1-jétől, amennyiben felvesszük mellé a csokot.

Emellett a csokkal vásárolt ingatlanok esetében elengedik az illeték teljes összegét. Az illetékmentességet ilyenkor nem kell külön igényelni, a hatóságok az illetéket automatikusan elengedik. Azonban figyeljünk, az illetékfizetés alóli mentesség csak a 2021. január 1-jét követően megkötött adásvételi szerződésekre vonatkozik.

Egy konkrét példa, hogy mindezzel mennyit spórolhatnak a családok:

Hogyha 30 millió forint plusz áfa értékben vásárol valaki ingatlant, akkor számára ez a mostani lehetőség azt jelenti, hogy a 27 százalékos áfa lecsökken öt százalékra, ami másfél millió forintra csökkenti a korábbi nyolcmilliós áfát. Ha közben a család vagy az ifjú pár a csokot is felveszi ehhez a vásárláshoz, akkor ezt a másfél millió forintot is visszaigényelhetik. Miközben jár a teljes illetékmentesség is a vásárlás után, ami további 1,2 millió forintos megtakarítást jelent. Vagyis a történet vége akár több mint kilencmillió forintos spórolás is lehet a 30 millió forintos ingatlan megvásárlása esetén.