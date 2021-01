Jack Mát hetek óta nem látta senki

Jack Ma, az Alibaba alapítója még októberben tartott egy beszédet Sanghajban, amelyben élesen bírálta a kínai állam gazdaságpolitikáját, és az állami tulajdonú bankok működését. Jack Ma arról beszélt, hogy Kínában is reformokra lenne szükség, mert ez segítené az innovációt. Ezt sokan a Kínai Kommunista Párt kritikájaként értelmezték.

Kapcsolódó A szinglik napján tavalyhoz képest megduplázta forgalmát az Alibaba A jelentős leárazásokkal járó kereskedelmi akció során az Alibaba teljes forgalma 498,2 millárd jüan (74,1 milliárd dollár) volt.

A 65 milliárd dollárt meghaladó vagyonával a leggazdagabb kínainak számító Jack Ma ezután nem sokkal eltűnt a nyilvánosság szeme elől – írta a 24.hu.

Az üzletembert két hónapja nem látta senki, a Yahoo már arról ír, hogy eltűntként kellene kezelni.

Jack Ma október eleje óta Twitteren sem üzent semmit.

Jack Ma eltűnt az általa indított üzletember-tehetségeket kereső valóságshow zsűrijéből is. Decemberben az Alibabát is birtokló Ant Group ellen is vizsgálódni kezdtek a kínai hatóságok: azt mérik fel, hogy a cégcsoport nem sértette-e meg a monopóliumra vonatkozó szabályokat.