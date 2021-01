Évek óta nem történt ilyen a globális vállalati szektorban

Tavaly 3600 milliárd dollárra, három éve a legalacsonyabb szintre csökkent a globális vállalati szektorban végrehajtott egyesülési és felvásárlási (M&A) ügyletek értéke. Ez ötszázalékos csökkenést jelent − számolt be az MTI.

A világ egyik vezető pénzpiaci adatszolgáltatójának, a Refinitivnek az adatai szerint tavaly 48 226 ügyletet jelentettek be a 2019. évi 50 113 után. Az elmúlt év tíz legnagyobb értékű M&A-ügyletéből nyolcat a második fél évben jelentettek be. Ezek közül kiemelkedik, hogy 44 milliárd dollárért az S&P Global Inc pénzügyi adatszolgáltató felvásárolja az IHS Markitot, az AstraZeneca 39 milliárd dollárért megveszi az ugyancsak gyógyszergyártó Alexion Pharmaceuticals céget, a Salesforce.com szoftvergyártó pedig 27,7 milliárd dollárért megszerzi a Slack Technologies vállalatot.

ELEMZŐK AZZAL SZÁMOLNAK, HOGY IDÉN MEGUGRIK AZ EGYESÜLÉSI ÉS FELVÁSÁRLÁSI ÜGYLETEK ÉRTÉKE A VILÁGON.

Tavaly az M&A-ügyletek értéke az Egyesült Államokban 1400 milliárd dollár volt, 23 százalékkal kisebb a megelőző évinél, globális piaci részesedése így is a legnagyobb, mintegy 40 százalék volt. A második helyen Európa állt 989 milliárd dollárral, ami 35 százalék növekedés 2019-hez képest, míg az ázsiai és csendes-óceáni térségben az egyesülési és felvásárlási ügyletek értéke 872 milliárd dollárt tett ki tavaly, 15 százalékkal felülmúlva a megelőző évit.

Európán belül a brit volt tavaly a legaktívabb M&A-piac, ahol az ügyletek együttes értéke 302 milliárd dollár volt, 50 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Globálisan az egyesülési és felvásárlási (M&A) ügyletek tekintetében tavaly mintegy 19 százalékkal az első helyen a technológiai szektor állt, amelyet több mint 13 százalékkal a pénzügyi, majd csaknem 12 százalékkal az energiaágazat követett.