Vizsgálják Magyarországot – vajon hogyan értékelik ezt majd a hitelminősítők?

2020-ban két nagy hitelminősítő is pozitívra javította a magyar adósbesorolás kilátását a válság ellenére, tehát összességében nem volt rossz éve Magyarországnak ebből a szempontból. Kérdés azonban, hogy a cégek hogyan értékelik majd a válságból való kilábalási pályák különbözőségeit és kockázatait, így ezek miatt elképzelhető, hogy csak idén árazzák be a hosszabb távú hatásokat – írja a Portfolio.

Idén is mindhárom cég kétszer-kétszer vizsgálja majd felül a magyar besorolást, először február 12-én dönthetnek, rögtön ketten is, majd márciusban érkezhet a harmadik elemzés a Moody's-tól. Tavaly a Standard & Poor’s és a Moody’s is javította a magyar adósbesorolás kilátását, ami akár egy esetleges felminősítés előszele is lehet, annak ellenére, hogy a várakozások szerint a gazdaság több mint hat százalékkal eshetett vissza tavaly, a költségvetési hiány elérhette a GDP kilenc százalékát, ennek köszönhetően pedig az adósságráta 80 százalék körül lehetett az év végén a nemzeti össztermék arányában.

A relatív pozíció ugyanakkor nem romlott ilyen mértékben, hiszen a 2020-as év mindenki számára válságot hozott.

A 2021-es év legnagyobb kérdése az lehet, hogy a gazdasági kilábalás ütemében lesz-e különbség az egyes országok között, ez döntheti el a hitelminősítők értékelését is.

A most kirajzolódó kép alapján Magyarország esetében egy átmenetileg jelentősen megugró adósságrátát és egy kicsivel jobban elhúzódó laza fiskális politikát hagy majd hátra a válság. Komoly kérdőjel, hogy ezt pozitívumként vagy kockázatként értékelik-e majd inkább a hitelminősítők.