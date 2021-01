Novemberben 14 éves csúcsot ért el az Egyesült Államok külkereskedelmi hiánya

Novemberben a vártnál nagyobb mértékben 14 éves csúcsra emelkedett az Egyesült Államok külkereskedelmi hiánya a washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai intézetei, a U.S. Census Bureau és a U.S. Bureau of Economic Analysis szerdai közös jelentése alapján.

Novemberben 5,0 milliárd dollárral, 8,0 százalékkal 68,1 milliárd dollárra emelkedett az Egyesült Államok külkereskedelmi deficitje az októberi 63,1 milliárd dollárról. Gazdasági elemzők a deficitnek a ténylegesnél kisebb mértékű növekedését várták, 65,2 milliárd dolláros hiányt jeleztek előre novemberre.

A novemberben kialakult külkereskedelmi deficit több mint 14 éve, 2006 augusztusa óta a legnagyobb lett az Egyesült Államokban. Kialakulásához az import 2,9 százalékos növekedéssel, az export 1,2 százalékos növekedéssel járult hozzá. A novemberi import 10 havi, az export 8 havi csúcsot ért el.

A novemberi 252,3 milliárd dolláros import 2020 januárja óta lett a legmagasabb, ezen belül az árucikkek importja 6,3 milliárd dollárral 214,1 milliárd dollárra, a szolgáltatások importja 0,9 milliárd dollárral 38,2 milliárd dollárra emelkedett.

Az export 184,2 milliárd dollár lett novemberben, 2020 márciusa óta a legmagasabb. Az árucikkek exportja 1,3 milliárd dollárral 127,7 milliárd dollárra, a szolgáltatások exportja 0,9 milliárd dollárral 56,4 milliárd dollárra emelkedett.