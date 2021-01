Palkovics László: a hazai tudásipar a vírusválságban is bizonyított

Az innovációban, a felsőoktatásban és a szakképzésben tavaly elért eredmények megalapozzák a tudás- és munkaalapú gazdaság kialakítását, megerősítését Magyarországon. A tavalyi év jelentős előrelépést hozott a gazdasági dimenzióváltás szempontjából kulcsfontosságú területek mindegyikén – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) ráfordítások összege évek óta folyamatosan emelkedik, 2019-ben már 703 milliárd forintot ért el. A minden eddigi értéket meghaladó tavalyelőtti forrásmennyiség több mint kétszerese a 2010-es költéseknek.

Az elmúlt esztendőben a központi költségvetésből a korábbi 133 milliárd forinthoz képest 43 milliárd forinttal több jutott innovációra és kutatás-fejlesztésre.

A koronavírus-járvány hatásainak mérséklésére hivatott gazdaságvédelmi akciótervben nemzetközi kitekintésben is egyedülálló programot indított az ITM. A KFI-bértámogatás a járvány első hullámát követően

közel 23 ezer magasan képzett szakember munkahelyének megtartásához járult hozzá.

A magasan képzett szakemberek megtartását segítő programban idén januártól már új munkatársakra is igényelhető a bértámogatás. A járványhelyzetre reagálva az ITM összesen 10 milliárd forintot biztosított az egészségügyi védekezést közvetlenül támogató kutatás-fejlesztési projektekre. Kiemelték: 2020-tól számos új program szolgálja Magyarország innovációs teljesítményének javítását, a tudományos eredmények gyakorlati hasznosulását, az egyetemi-vállalati együttműködések élénkítését.

Tavaly tizenhét nemzeti laboratórium és egy kutatólaboratórium kialakítása kezdődött meg, és elindult a Kooperatív doktori program is az első körben 246 támogatott pályázóval.

A kormány több intézkedéssel mozdította előre a versenyképesebb és a munkaerőpiacon is értékesebb oktatás, korszerű képzés feltételeinek megteremtését a felsőoktatásban és a szakképzésben. Az egyetemek központi szerepet tölthetnek be a hazai kutatás-fejlesztésben és innovációban. Kitértek arra is, hogy folytatódott a szakképzés megerősítése is.

Tavaly az állami fenntartású szakképző intézményekben dolgozó 32 ezer szakember részesült átlagosan 30 százalékos béremelésben.

A 2020/2021. tanévben mintegy 88 ezer új tanuló kezdte meg tanulmányait a szakképzésben, közülük 68 ezren ösztöndíjat is kapnak. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a közlemény szerint elmondta: