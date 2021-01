Internetes tévézés: a világban tarol, itthon most éled

Amíg egy évtizeddel ezelőtt még alig ismert kifejezés volt a streamingszolgáltatás, addig mostanra egészen megváltozott a helyzet. Már nemcsak az Egyesült Államokban hódítanak teret a szolgáltatók, hanem az egész világon is, és ennek a robbanásszerű terjedésnek az egyik oka a koronavírus-járvány megjelenése és a vele járó korlátozások.

Záporoztak a tartalmak az HBO GO-n

De vajon megfér ennyi szolgáltató egymás mellett?

Nem tudni, mi lesz évek múlva, de egyelőre elbírja a piac. Az HBO GO kínálata széles és minőségi, így a gyermekek, fiatalok, felnőttek, családosok egyaránt megtalálják a számukra megfelelő tartalmat. Azzal pedig a néző nyeri a legtöbbet, hogy egyre több a szolgáltató és a tartalom, így még nagyobb választékból döntheti el, mit szeretne nézni

– mondta az Indexnek Pinczés-Pressing Ádám, az HBO Magyarország PR-menedzsere, aki azt is elárulta, hogy összességében pozitív évet zártak, folyamatosan érkeztek a tartalmak, amelyek vonzották a nézőket, így a regisztrációk száma is nőtt.

Az HBO GO műsorainak nagy része saját gyártású és exkluzív vásárolt volt az előző évben – ez több mint 500 filmet, 60 sorozatot és 54 dokumentumfilmet jelentett 2020-ban –, és ez a tendencia megmarad 2021-re is, így számos tartalom van betervezve, igaz, a járvány némi bizonytalanságot szül, a tervezett bemutatók emiatt csúszhatnak.

Az HBO GO legnézettebb műsorai 2020-ban Sorozat 1. Westworld 2. A farkas gyermekei 3. A kívülálló Film 1. Aquaman 2. Volt egyszer egy… Hollywood 3. MIB – Sötét zsaruk a Föld körül Dokumentumfilm 1. Visszatérés Epipóba 2. Akik már nem öregszenek meg 3. Kollektíva Dokumentumsorozat 1. McMilliók 2. Eltűnök a sötétben 3. Neverland elhagyása Europe sorozat 1. Mi vagyunk a medvék 2. Vagy így, vagy úgy 3. Patria Magyar film 1. Visszatérés Epipóba 2. Drakulics elvtárs 3. Rossz versek Gyerektartalom (film) 1. Jégvarázs II. 2. Előre 3. Zootropolis – Állati nagy balhé Gyerektartalom (sorozat) 1. Star Wars: A klónok háborúja 2. Spongyabob Kockanadrág 3. Mancs őrjárat

Jelenleg nagyjából 800-850 mozifilm, 250-270 sorozat és 100-120 dokumentumfilm érhető el, ami körülbelül 7000-7200 óraszámnak felel meg.

Az előfizetés havi díja – egyhetes, ingyenes próbaidőszakkal – 1890 forint, ám nemcsak a streamingszolgáltatónál érhető el, hanem a tévészolgáltatóknál is, ám a kettő megél egymás mellett, pláne, hogy a fiókigényléshez nem szükséges a lineáris csatornára való előfizetés.

Az HBO 30 éve van jelen Magyarországon, míg az HBO GO közvetlen előfizetési modellje 2017 novemberétől érhető el mindenki számára.

Új erő a piacon

A streamingpiac pedig tovább erősödik: a Discovery 2021. január 4-én elindította szolgáltatását discovery+ néven az Egyesült Államokban, és világszerte összesen 25 országban lesz elérhető, köztük 12 európai országban, így Magyarországon is. Konkrét dátum egyelőre viszont nincs arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államokon kívül mikor indul útjára az exkluzív, eredeti tartalmakat kínáló streamingszolgáltató.

A discovery+ a Discovery és a Vodafone partnerségének köszönhetően érkezik Európába, és 12 európai ország – Csehország, Egyesült Királyság, Görögország, Írország, Izland, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Törökország – nagyjából 100 millió háztartását fedi le. Tervezetten 2021–2022-ben vezetik be a discovery+-t, ám piaconként változó, hogy pontosan mikor. Ez azért is érdekes, mert a discovery+ Európában tartalmazza majd az Eurosport sportkínálatát is, amely többek között a tokiói olimpiát is közvetíti a nyáron.

A discovery+-on a teljes Discovery-portfolió – az Eurosport mellett többek között a Discovery Channel, a HGTV, a Food Network, a TLC, az ID, a Travel Channel, az Animal Planet – és más partnerek tartalmai is elérhetőek lesznek,

összesen mintegy 2500 aktuális és klasszikus sorozat több mint 55 ezer epizódjával.

Igaz, világszerte számos streamingszolgáltató létezik, és több mint 700 ezer órányi tartalmat biztosítanak a nézőknek, ám ezeknek többsége – 65–85 százaléka – fiktív film és sorozat, vagyis a más műfajt képviselő, valóságon alapuló műsorokat kínáló discovery+ kiválóan illeszkedik a piachoz.

A discovery+ az új streamingszolgáltatások egyik legnagyobb kínálatával jelenik meg, és vezető szerepet tölt be az eredeti, nem fiktív tartalmak tekintetében az egész világon. A vonzerőnk olyan népszerű műfajokból ered világszerte, amelyek terén a Discovery-márkák erős vezető pozícióval bírnak

– mondta Jamie Cooke, a Discovery régiós alelnöke az Indexnek, hozzátéve, hogy ezek közé tartozik például az életmód, emberi kapcsolatok, otthon és gasztronómia, valós rejtélyek, paranormális világ, tudomány, technológia, környezet- és dokumentumfilm.

Ezek alapján pedig egyértelmű, hogy a discovery+ tartalmi kínálata jelentősen eltér a többi streamingszolgáltatóétól, ráadásul az HBO és az HBO GO-hoz hasonlóan itt is megmarad a lineáris tévézés lehetősége.

A pandémia nagy nyertese a Netflix

Az HBO-tól és a Discoverytől eltérően a Netflixnek nincs lineáris televíziós csatornája, ellenben streamingszolgáltatása több mint 190 országban elérhető, és nagyjából 195 millió előfizetője van világszerte, ebből 73 millió az Egyesült Államokban. A vállalat ráadásul csúcsot döntött, 2020 első negyedévében ugyanis csaknem 16 millióval bővült az előfizetőinek száma 2019 utolsó negyedévéhez képest, hasonló növekedésre pedig sem előtte, sem utána nem volt példa.

Sőt 2020 második negyedévében további 10 millióval nőtt a felhasználók száma, márpedig a több mint 25 milliós növekedés egyértelműen a koronavírus-járvány terjedésének, valamint a szigorítások bevezetésének – kijárási korlátozás, vendéglátóegységek bezárása – tudható be.

A Netflix magyar változata 2019. október 4-én jelent meg, és 2020-ban már négy és félszer annyit nézték hazánkban, mint a bevezetés évében.

A kategóriák között a drámák – A vezércsel, Barbárok, Lucifer, Korona – vezetik a népszerűségi listát, de a vígjátékok, az akciófilmek és a thrillerek is rendkívül népszerűek.

Az előfizető pedig az egy hónapos, ingyenes próbaidőszak után három kategóriából választhat, melyek havi díja 2490, 3190 és 3990 forint.

