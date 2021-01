Megszűnt a kamatplafon, élesedhet a bankok versenye

Tavaly márciusban a Covid–19-járvány okozta válság enyhítése érdekében az állam megpróbálta bevonni a bankokat, többek közt oly módon, hogy a felvett új fogyasztási hitelek teljes hiteldíjmutatóját (thm) a jegybanki alapkamat (akkor még 0,9, majd júniustól 0,75 százalék) plusz 5 százalékban maximálták. Nos, ez lejárt december végén.

A Bank360 még júniusban készített az Indexnek több kalkulációt, melyből kiderült, hogy 250 ezer forintos jövedelem mellett 5 évre felvett 3 millió forintra mennyit is kell visszafizetni mekkora thm mellett. Ugye év végéig fix volt a thm, de januártól már az „eredeti” thm mellett kell törleszteni, így elég nagy volt a „szórás”: 3,6 milliótól egészen 4,2 millió forintig, és a thm-ek között is jelentős volt a különbség januártól. A cikkből az is kiderült, hogy egy évvel korábban,

2019-ben az átlagos thm 13 százalék felett volt a személyi hiteleknél,

ezt kellett márciusban az egyik napról a másikra csökkenteni 5,9 százalékra, majd júniustól 5,75-re.

A thm-plafon ugyan kifutott az év végével, de a jegybank Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel (MSZH) minősítéssel serkentené a versenyt a bankok között. Az MNB decemberi közleménye szerint a minősítési rendszer célja, hogy az ügyfelek széles köre által elérhető, áttekinthető feltételrendszerű, egyszerű és gyors ügyintézés mellett felvehető személyi hitelek kerüljenek forgalomba 2021 januárjától. A minősített termékek széles körű elterjedése esetén

erősödhet a személyi hitelek piacán a verseny, mérséklődhetnek a kamatfelárak, elterjedhetnek a digitális megoldások, vagyis magasabb minőségű, de kedvezőbb árú szolgáltatásokhoz juthatnak az ügyfelek.

Év végéig öt bank kapta meg az engedélyt a jegybanktól:

az OTP Bank Nyrt.,

a Takarékbank Zrt.,

az Erste Bank Hungary Zrt.,

a Cofidis Magyarországi Fióktelepe

és a Magyar Cetelem Bank Zrt.,

valamint hamarosan egy hatodik intézmény is felkerülhet a listára – a pályázat elbírálása még tart. Ez az öt bank egyébként lefedi az új személyi hitelek piacának körülbelül 70 százalékát. A banki ajánlatok összehasonlításával foglalkozó portál szeptemberi körképe szerint a CIB, az Unicredit és az MKB is jelezte, hogy tervezik a termék bevezetését.

Meddig csökkenhetnek a thm-ek? Vegyes a kép, egyetlen hónap is sokat számíthat

A fenti, tavaly júniusi kalkulációkhoz (3 millió forint 60 hónapra) képest az MNB-től engedélyt kapott intézmények közül jelenleg

a Cetelemnél a legkedvezőbb a thm, amely 9,25 százalék (júniusban 10,71 százalék volt);

az OTP-nél 2 millió forinttól és legalább 61 hónapos futamidőtől lehet élni az MSZH-val, ebben az esetben (online kalkulátoruk szerint 72 hónapra) a thm 12,28 százalék (14,92 százalék volt júniusban);

az Erste honlapján az olvasható, hogy a reprezentatív thm 10,6 és 12,38 százalék között van (júniusban ez 10,22 százalék volt);

a Cofidisnél egyelőre nincs kalkulátor külön fogyasztóbarát személyi hitelre, de fapados kölcsönük referencia-thm-je erre az összegre – ahogy júniusban is – 7,9 százalék volt;

míg a Takarékbank honlapján egyelőre nem elérhető a vonatkozó kalkulátor.

Nagyobb, például 8 milliós összegeknél kisebb a thm is, például az OTP-nél és az Ersténél 8 százalék körüli.

Az MNB honlapján kalkulátor is található (cikkünk elkészültekor 3 millió forintra, 60 hónapra), amely egyedül a Cetelem 9,25 százalék thm-ű ajánlatát dobta fel – az OTP és az Erste nem adott, a másik két bank pedig cikkünk írásakor még nem szerepelt a kalkulátorban. Ugye az OTP-nél 61 hónaptól vehető ez igénybe, ebben az esetben náluk a thm 13,54 százalék volt. Érdekesség, hogy

a plusz 1 hónap alaposan megdobta a Cetelem ajánlatát is: ekkor már 12,82 százalék a thm – egyetlen hónap majdnem 4 ezer forintot jelent a havi törlesztőben.

Cél a piaci verseny erősítése

A jegybank szerint a fogyasztóbarát koncepció fő szempontjai a hitelfelvételi folyamat és a törlesztőrészletek kiszámíthatóságának javítása, a minősített ajánlatok egyszerű összehasonlíthatósága, ezen keresztül a piaci verseny erősítése és a kamatfelárak mérséklése.

Az MSZH-termékek tekintetében az alábbi fő elvárásokat fogalmazta meg az MNB:

legfeljebb 7 éves futamidővel érhetők el;

kizárólag futamidő végéig rögzített kamattal vehetők fel;

a befogadást követően maximum 3 munkanapon belül folyósításra kerülnek;

a kamatfelár 500 ezer forint hitelösszegig nem haladhatja meg a 15 százalékpontot, 500 ezer forint hitelösszeg felett pedig a 10 százalékpontot;

folyósítási díjuk maximuma a hitelösszeg 0,75 százaléka lehet;

előtörlesztési díjuk nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 0,5 százalékát, míg 1 évnél rövidebb hátralévő futamidő esetén az előtörlesztésük díjmentes.

Ezenfelül a fogyasztóbarát személyi hitelek 2021. júliustól minden ügyfélnek teljes körű online hitelfelvétel keretében is elérhetők lesznek, ami a digitális pénzügyi szolgáltatások elterjedését is támogatja majd – közölte korábban az MNB.

A jegybanki várakozás tehát az, hogy ezzel éleződik majd a verseny a bankok között az ügyfelekért. A fogyasztók pedig két okból is örülhetnek:

a tavalyi év végén véget ért thm-plafont követően is elérhetőek lesznek kedvezőbb kamatú, viszonylag olcsó személyi hitelek;

továbbá a fogyasztóbarát kölcsönök hitelkiváltásra is alkalmasak.

Borítókép: MTI. Fotós: Manek Attila