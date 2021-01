Tragédiák miatt nem repülhetett a géptípus, de most újra engedélyt kapott

Az amerikai légügyi hatóság, az FAA a korábbi letiltás után még novemberben újra engedélyezte a Boeing 737 MAX repülését.

Néhány, utasok nélkül történt, nem minden esetben problémamentes repülés után túl vagyunk az első, utasokkal teljesített járaton is. Az American Airlines járata Miamiból New Yorkba repült, különösebb fennakadás nélkül. Az ABC News riportere egy utast is megszólaltatott, aki elismerte, felszállás közben bizony megfordult a fejében, hogy jó ötlet volt-e a sokat vitatott repülőgépre szállnia. A gép kapitánya azonban azt nyilatkozta a hírcsatornának, hogy a világtörténelem legtöbbet vizsgált gépévé vált a 737 MAX, ezért neki semmi oka aggódni.

Mint ismeretes, 2018-ban és 2019-ben röviddel egymás után két ilyen gép szenvedett halálos balesetet percekkel a felszállás után a Lion Air, illetve az Ethiopian Airlines üzemeltetésében, összesen 346 életet követelve. Ezt követően a világon mindenütt földre parancsolták az ominózus gépeket, 2021. január 7-én pedig az USA igazságügyi minisztériuma gigászi büntetést szabott ki a gyártónak, amit a hatóságok tudatos félrevezetésével indokoltak. A bírság összege összesen 2 és fél milliárd dollár, melyből 1,77 milliárd a járattörlésekkel érintett légitársaságokat illeti, 500 millió az elhunytak családtagjainak jár, míg 243 millió dollár a büntetés összege.

A repülési engedély az Egyesült Államok területére szól, az európai és ázsiai hatóságok továbbra is vizsgálják az ügyet. Az USA-n belül jelenleg csak az American Airlines indította újra a járatokat Boeing 737 MAX típusú gépekkel, a United és a Southwest légitársaságok továbbra sem használják ezt a típust. Az American előre figyelmezteti az utasokat, hogy milyen gépen fognak ülni, és felajánlja a lehetőséget más járatra történő cserére is.

Megkérdeztünk két magyar Boeing 737–800-kapitányt, akik az Indexnek nevük elhallgatását kérve nyilatkoztak. Szerintük valóban voltak hiányosságok az új típusra történő „átképzésnél”, mely egy iPad segítségével történt, és akár 45 perc alatt végig lehetett klikkelni az egészen, a komoly, szimulátorban történő gyakorlat helyett.

Szerintük azonban az sem véletlen, hogy a balesetek fejlődő országok légitársaságain történtek. Elmondásuk szerint ők is tudnak hasonló problémákról, melyeket azonban a pilóták megoldottak, így nem követte tragédia a gép számítógépes rendszerének hibáját. Ezért amerikai kollégájukhoz hasonlóan az általunk megkérdezett két magyar kapitány sem aggódna, ha 737 MAX-en kellene repülnie.

Európában a leginkább érintett légitársaság a Ryanair lehet, melynek vezére, Michael O’Leary a National Public Radio beszámolója szerint napokkal az után rendelt az eddigiek mellé 75 darab ilyen gépet, hogy az amerikai hatóság annak újból repülési engedélyt adott, meg sem várva az európai illetékesek hasonló döntését. O’Leary bízik a légi közlekedés visszatérésében idén, amiben szerinte nagy szerepe lesz a Covid elleni védőoltásoknak is.

David Calhoun, a Boeing vezetője azt mondja, a gyártó részéről a helyes lépés az igazságügyi minisztériummal történő egyetértés és az álláspont elfogadása, nem jelentenek be fellebbezést. A botrányban közrejátszott egy kiszivárgott belső e-mail, melyben Mark Forkner, a Boeing egyik pilótája elismerte, hogy félrevezette a hatóságokat, amikor azt állította, hogy a gép számítógépes rendszerét képező MCAS biztonságos.

Nem egyezik a fentiekkel Zipporah Kuria véleménye, aki édesapját vesztette el az Ethiopian Airlines balesetében:

Ennek a gépnek soha többé nem lenne szabad repülnie!

– nyilatkozta az ABC News kamerái előtt, ami az ő szemszögéből természetesen érthető is.

Ön repülne ilyen géppel? 23 Nem, én élni szeretnék.

19 Mindegy milyen géppel, csak utazhassunk végre

18 Igen, repülnék vele

(Borítókép: Az American Airlines Boeing 737 MAX típusú repülőgépe 2019-ben. Fotó: Joe Raedle / Getty Images)