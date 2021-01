Tévesen mutat százszoros költést a Facebook a magyar hirdetőknek

A Facebook néhány napja százszoros értéket mutat a teljes elköltött összegnél a magyarországi hirdetők számára, de a szakemberek szerint pánikra semmi ok, a hibát hamarosan javítják.

Csak annyi történt, hogy rossz helyre kerültek a tagolás célját ellátó vesszők: 500,000 forint helyett például így 50 000 000 forint látható a közösségimédia-óriás hirdetéskezelő felületén

– magyarázza Nótin Szabolcs, a Marketing21 vezetője, aki szerint a fizetéskor nem fog többet levonni a hirdetők számlájáról a Facebook a valós hirdetési költésnél.

Fotó: marketing21

Az online marketing szakértő felhívta a figyelmet, hogy nemcsak a téves költségmutatók okoznak fejfájást a hirdetők számára mostanában, hanem az is sokszor előfordul, hogy több napja jóváhagyott hirdetési kampányokat egyszer csak ok nélkül letilt a rendszer, és az utóbbi hetekben több hirdetési fiókot is tévesen függesztettek fel, amivel akár bevételkiesést is okozhattak a vállalkozásoknak.

A legtöbb hibát idővel orvosolja a rendszer, ha a hirdetők bejelentik a problémát. Az online marketingesek viszont mind egyetértenek abban, hogy a Facebooknak komolyabban kellene vennie a felhasználók visszajelzéseit és gyorsabban kellene reagálnia azokra, de ezt erőforrások hiányában nehéz megoldani

– fogalmazott Nótin Szabolcs, hozzátéve, hogy a hasonló hibák kijavítása gyakran akár egy-két hétig is eltarthat.