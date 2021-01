A magyar divatguru, aki a fenntartható öltözködést kutatja

Mengyán Esztert, akit mára bátran nevezhetünk a fenntartható divat és a tudatos ruhavásárlás hazai jószolgálati nagykövetének, körülbelül négy évvel ezelőtt, még újságíróként ragadta el a téma. Vajon mi lehet a sok szempontból környezetkárosító módon, egyben etikátlanul működő, nemegyszer a harmadik világbeli gyerekmunkásokat kizsákmányoló fast fashion alternatívája?

Eszter nem csupán kutatja, hogy mi minden töltheti ki a tátongó űrt az ismert plázás tömegmárkák és az átlag, de még sokszor az átlag feletti pénztárcával rendelkező magyarok számára is megfizethetetlen, cserébe minőségi egyedi tervezői darabok között. Évek óta ő maga is igyekszik példát mutatni, leginkább azzal, hogy kísérletezik a saját lehetőségeivel, a saját ruhatárával.

– meséli Eszter az Indexnek, milyen hatást gyakorolt rá, miután az addig olvasott cikkek mellett 2016-ban találkozott jó néhány, a fast fashion riasztó háttérvilágát leleplező dokumentumfilmmel.

Tisztában vagyok vele, hogy sajnos elég széles a társadalmi réteg, akinek kisebb gondja is nagyobb annál, hogy mennyire környezettudatos az öltözködése. Ők joggal háborodhatnak fel, hogy a nem vásárlás kihívás lehet bárkinek. Miközben tény, hogy mi is elegen vagyunk, akiknek a túlfogyasztás a problémája, mert a kelleténél jóval több a ruha a jóléti társadalmakban

– teszi hozzá Eszter, aki szerint mindez nem csoda, mert az Instagramtól kezdve az utcai plakátokon át a tévéreklámokig ömlik ránk a nemzetközi divatmultik legfőbb üzenete, hogy milyen életérzés birtokába kerülünk, és mi mindenné válhatunk, ha megveszünk még egy ruhadarabot.

Míg mára egészen beépültek a köztudatba a szelektív hulladékgyűjtés, a zero waste pazarlásmentesség, vagy épp a komposztálás alapelvei, az étkezés, az otthoni fertőtlenítőszerek és a kozmetikai termékek piacához képest a tudatos öltözködés, Eszter úgy véli, a fenntartható divat mintha még mindig mostohagyerek, a többség számára ismeretlen terep lenne.

Egyelőre a fenntartható divattal foglalkozó szakemberek sem állapodtak meg abban, nincs nemzetközi sztenderd arra vonatkozóan, mikortól fenntartható egy ruhadarab. Amiben teljesen egyetértenek, hogy a legnagyobb baj a túltermeléssel és a túlfogyasztással van, de a fenntarthatóság kérdését sokan sokféleképpen közelítik meg.

Eszter hozzáteszi, szerinte nincs bevált recept a tudatos öltözködésre. Helyette élethelyzeteknek megfelelő egyedi döntések születhetnek, mert lesz olyan, aki szívesen válogat magának second hand üzletekben (amelyekből már találunk magyar tervezői darabokat áruló online verziót is), más ruhacsere-akciókon vesz részt, esetleg a varrást vagy a varratást találja előnyösnek.

Eszter például vállalta, hogy ő soha többé nem hord fast fashion darabokat, a legújabb akciója pedig, hogy az év elejével elindította saját weboldalát, mert a nem vásárlós szakasszal párhuzamosan indított tematikus blogja elkezdett önálló életet élni. Esztert egyre többen kezdték hívni, írtak neki, kérték tőle, hogy meséljen még a fenntartható, tudatos ruhavásárlásról.

Érdekes, a legtöbben a fehérneműkről kérdeztek, illetve arról, hogy hol, hova adják le a kiselejtezett ruháikat, ahogy persze arra is sokan kíváncsiak, hogy mit hol szerezzenek be, hol vásároljanak. Ezért is indítottam el a blogom mellett a fenntarthatódivat.hu-t, hogy az évek során összegyűjtött információk végre átfogóan, rendszerezetten, könnyen visszakereshetőek legyenek