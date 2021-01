Teherautók jelentek meg a washingtoni Pennsylvania sugárút 1600-as házszáma, vagy ahogy mindenki ismeri, a Fehér Ház előtt. A munkások egymás után pakolták be a kartondobozokat, aminek egyszerű oka van: Donald Trump elköltözik.

Az amerikai elnök Joe Biden január 20-i beiktatásáig int búcsút a Fehér Háznak, ám Trump már jelezte, egy nappal korábban elhagyja Washingtont, és a beiktatáson sem vesz részt. Melania Trump, a felesége egyébként már két hónappal ezelőtt, vagyis az elvesztett választások után elkezdte átköltöztetni a tárgyakat, bútorokat Floridába.

132 szobát kell kitakarítani

Joe Biden – aki az Egyesült Államok 46. elnöke lesz – pedig már készen áll a beköltözésre, amely cseppet sem nevezhető átlagosnak. Joe Biden és felesége, Jill január 19-én egy washingtoni hotelben alszik, majd másnap, amíg a beiktatás zajlik, a profi költöztetők, takarítók és inasok végeznek a költöztetéssel. Erre alapvetően hat óra állna rendelkezésre, ám mivel Trumpék már korábban elhagyják a házat, több idő lesz a munkálatok elvégzésére.

Bidenék így a beiktatás után már úgy lépnek be a Fehér Házba, hogy az ő ételeikkel lesz tele a hűtő, és a fürdőszobában is a saját kozmetikai szereik lesznek.

A cél, hogy amikor a család belép a Fehér Házba, otthon érezze magát, a ruháik ott legyenek a szekrényben, a fotók fent legyenek a falon

– mondta a USA Todaynek Anita McBride, aki a korábbi first lady, Laura Bush kabinetfőnöke volt.

A beköltözésig teljes körű fertőtlenítést hajtanak végre a házban, amire azért is van szükség, mert Trump és a személyzete is elkapta a koronavírust.

Csak erre a nagytakarításra, a szőnyegek és tapéták kicserélésére, valamint a padló javítására, a bebútorozásra félmillió dollárt költenek,

és nagyjából százfős csapat dolgozik rajta – festők, villanyszerelők, vízvezeték-szerelők, mérnökök. No igen, egy 5100 négyzetméteres, hatemeletes, 132 szobás, 35 fürdőszobás otthonban, ahol 412 ajtó, 147 ablak, 28 kandalló, 8 lépcsőház és 3 lift található, szükség is van ennyi emberre, hogy a rendelkezésre álló rövid idő alatt rendbe tegyenek mindent.

A beköltözéshez bútoralapot hoztak létre

A takarítás azonban a kezdet, a felújításnak, berendezésnek csak utána látnak neki. Ennek a költségére bútoralapot hoztak létre, amely John Adams – ő volt a második elnök és az első, aki a Fehér Házban lakott – elnöksége idején,

1800-ban 14 ezer dollár volt. Később 20 ezer dollárra emelték az összeget.

James Monroe és felesége például Franciaországból hozatott bútorokra költött elsősorban, míg Abraham Lincoln felesége, Mary Lincoln többek között szőnyegre, porcelánra, drapériára, tapétára költötte a forrást, és végül 6858 dollárral túl is lépte a keretet.

Calvin Coolidge elnöksége idején,

1925-ben 50 ezer dollárra emelték az összeget, legutóbb pedig 1999-ben, Bill Clinton második ciklusa idején növelték az összeget, és azóta is 100 ezer dollár áll az elnök és felesége rendelkezésére, hogy berendezze új otthonát.

Előszeretettel költekeznek az elnökök

Csakhogy ez egyáltalán nem elegendő a felújításra, átalakításra. Hogy mást ne mondjunk,

Barack Obama nagyjából 1,5 millió dollárnál állt meg, amely az inflációval számolva megegyezik a Donald Trump által elköltött 1,75 millió dollárral (nagyjából 500 millió forinttal).

Sőt az inflációval korrigálva George W. Bush is nagyjából ekkora összegből végeztette el az átalakítást, míg Bill Clinton csaknem egymillió dollárból. Ronald Reaganék a felújításra egymillió dollárt költöttek, amely manapság 2,84 milliónak felelne meg. Csak összehasonlításképpen: egy átlagos amerikai otthon esetében nagyjából 25 ezer (7,4 millió forint) és 76 ezer dollár (22,5 millió forint) között mozog az átalakítás költsége.

Más kérdés, hogy például Reaganék, Clintonék és Obamáék is eltekintettek a bútoralaptól, és saját forrásból finanszírozták a munkálatokat. Obama például azért nem nyúlt a pénzhez, mert közvetlenül a 2008-as gazdasági világválság után iktatták be, amikor az emberek nagy részének az is gondot jelentett, hogy megtartsa a házát.

És hogy mire költenek az elnökök, amikor beköltöznek a Fehér Házba?

A kormány nyilvántartása szerint Donald Trump az 1,75 millió dollárt többek között bútorokra, egyedi szőnyegekre, újrakárpitozott kanapékra, székekre, tapétákra költötte, de

12 800 dollárért készíttetett konferenciaasztalt is, méghozzá ugyanazzal a céggel, amely Richard M. Nixonnak is készített asztalt 1969-ben.

A költségek egyébként gyorsan emelkednek, Trump esetében az irodafalak felújítása csaknem 300 ezer dollárba, az irodabútorok nagyjából 260 ezer dollárba, a kárpitozás 29 ezer dollárba, a padlóburkolat 10 ezer dollárba került, de a 27 éves fűtési rendszert is kicseréltette, valamint átalakíttatta az ebédlőt és az Ovális Irodát is.

Ezeken felül pedig olyan extra költségek voltak Trumpnál, mint a szobaméretű golfszimulátor, amely alsó hangon 50 ezer dollárba került.

Elnöki hóbortok

Az elnökök egyébként már a kezdetektől igyekeztek hozzátenni valamit a házhoz, vagy éppen saját képükre formálni:

Thomas Jefferson (1801–1809) két angol WC-t szereltetett az emeletre.

Millard Fillmore (1850–1853) már vízöblítéses WC-ket használt, de akkor vezették be a forró vizet is a fürdőszobába, valamint az első állandó fürdőkádat is a 13. elnök használhatta.

Theodore Roosevelt (1901–1909) eltávolíttatta a viktoriánus bútorokat és dekorációkat, valamint további fürdőszobákat építtetett, sőt egy liftet is, a gázlámpákat pedig elektromos világításra cserélte, de elnöksége idején edzőteremmel is gazdagodott a Fehér Ház, mivel imádott bokszolni és dzsúdózni. Apropó, 1901 óta nevezik az elnök otthonát Fehér Háznak.

Calvin Coolidge (1923–1929) elektromos lovat állított fel az egyik szobában, mivel annyira szerette a vadnyugatot.

Harry S. Truman (1945–1953) idején felvetődött, hogy a rossz állapotban lévő épületet teljesen le kellene selejtezni egy újabbra, ám végül Trumanék ideiglenesen kiköltöztek, amíg felújították, és a fagerendákat acélra cserélték. Ez 1949-től 1952-ig tartott, és 5,7 millió dollárba került.

Richard Nixon (1969–1974) bowlingpályát,

Gerald Ford (1974–1977) medencét,

Ronald Reagan (1981–1989) edzőtermet építtetett,

Bill Clintonék (1993–2001) zeneszobát alakítottak ki a harmadik emeleten,

George W. Bushék (2001–2009) felújíttatták a mozitermet és a sajtótájékoztatóknak otthont adó szobát.

Ha pedig ez nem lenne elég, megnyugtatunk mindenkit, hogy teniszpálya, futópálya, medence és virágbolt is található a Pennsylvania sugárút 1600. alatt.

Joe Biden és felesége is nagyobb összeget költ a felújításra, a félmillió dolláros nagytakarítástól függetlenül. Az új bútorokkal, szőnyegekkel, függönyökkel, festéssel, tapétázással, a szobák, irodák átalakításával és minden mással együtt nagyjából kétmillió dollárba kerülhet az új elnök beköltözése a Fehér Házba. És akkor a több száz fős személyzetről még nem is szóltunk.