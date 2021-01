Még januárban fontos levelet kap a bankjától

Idén január végéig részletes, ám egyszerűen áttekinthető díjkimutatást kapnak a lakossági banki ügyfelek bankszámlájuk tavalyi egész évi költségeiről. A költségek áttekintésével, összehasonlításával eldönthető, hogy érdemes-e folyószámlát vagy akár bankot is váltani – tájékoztatta az MTI-t a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Uniós irányelv és hazai kormányrendelet előírása alapján ezentúl évente részletes, egyedi díjkimutatást kapnak a banki folyószámlával rendelkező lakossági ügyfelek a számlájukról levont költségekről.

Az ingyenes kimutatás postán vagy elektronikusan érkezik aszerint, hogy az ügyfél milyen kapcsolattartásról állapodott meg hitelintézetével. Ha egy bankszámla fölött többen is rendelkeznek, csak a számlatulajdonos kapja meg a tájékoztatást.

A pároldalas, egyszerűen átlátható díjkimutatás egységes formátumú. Ez az első alkalom, hogy egy teljes (2020-ra szóló) éves díjkimutatást látni lehet, mivel tavaly ilyenkor a jogszabály életbelépésének időpontja miatt csak öthavi költségkimutatást összesíthettek a hitelintézetek. A jegybank jelenleg több banknál is azt ellenőrzi, hogy az ügyfelek a jogszabálynak megfelelő tájékoztatást kaptak-e tavaly erről az időszakról.

A banki értesítés bemutatja a számlavezetésre kifizetett díjakat, és külön-külön, sorokban összegzi a különböző fizetések (utalások, beszedések), bankkártyás műveletek, folyószámlahitel- és egyéb szolgáltatások összesített terheit is. Felsorolja, hogy az ügyfél hány darab tranzakciót végzett, mennyi volt ezek egységnyi díja, vagy ha voltak ingyenes tranzakciók, például a havi kétszeri díjmentes készpénzfelvételi lehetőség, akkor hány műveletért kellett ténylegesen fizetni. A kimutatás jelzi, hogy mennyi kamatbevételt ért el az ügyfél, illetve mekkora összegre rúgott folyószámlahitelének kamatköltsége. A bankok jogszabályi előírás alapján egységes elnevezéseket, meghatározásokat vezettek be a számlaszolgáltatásokra és -műveletekre. Nemcsak ebben a kimutatásban, hanem a díjjegyzékekben is.

Aki a kalkuláció alapján nem elégedett eddigi költségeivel, meglévő bankjánál is más, neki kedvezőbb bankszámlacsomagra válthat.

Ha viszont másik hitelintézet bankszámláját igényelné, az átlépést segítheti, hogy jogszabály alapján lehetőség van az egyszerűsített, maximum 13 munkanap alatt lebonyolítható bankváltásra.