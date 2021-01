Jöhetnek az öt perc alatt feltölthető elektromos autók

Öt perc alatt teljesen feltölthető akkumulátorokat gyártottak, ez fontos lépcsőfok az elektromos autók töltését illetően, ami így annyira felgyorsulhat, mint a benzin vagy a dízel tankolása. Az elektromos autók terjedése jelentős szerepet játszik a klímaválság kezelésében, igaz, sok szempontból gyerekcipőben jár még.

Az új lítiumion akkumulátorokat az izraeli StoreDot cég fejlesztette ki, és a kínai Eve Energy gyártósorain gyártották le – írja a The Guardian. A StoreDot már bemutatta a rendkívül gyorsan tölthető akkumulátorait telefonokban, drónokban és robogókban, most pedig az autógyártók és más vállalatok figyelmét is felkeltette, így például a Daimler, a BP, a Samsung és a TDK a mai napig nagyjából 130 millió dollárt (38,4 milliárd forintot) fektetett be a StoreDotba.

Az elektromos járművek széles körű elterjedésének már nem a költség a legnagyobb hátráltatója, hanem a hatótávolság miatti szorongás. Az emberek attól tartanak, hogy az akkumulátor lemerül az autópályán, vagy éppen a feltöltés miatt több órát kell időzni a töltőállomáson. De ha ugyanannyi időt venne igénybe, mint a tankolás, ez a félelem megszűnne

– mondta Doron Myersdorf, a StoreDot vezérigazgatója, hozzátéve, a legtöbben lehetetlennek tartották az öt perc alatt feltölthető akkumulátort, de megmutatták, hogy kivitelezhető.

Ezekhez természetesen nagyobb teljesítményű töltőkre van szükség, mint manapság.

A StoreDot célja, hogy 2025-ben már öt perc alatt 100 mérföldre (161 kilométerre) elegendő töltést tudjanak biztosítani.

Már nem az akkumulátor a rendkívül gyors töltés szűk keresztmetszete. Korszerűsíteni kell a töltőállomásokat, ezért is dolgozunk a BP-vel, amelynek 18 200 állomása van, és tisztában vannak vele, hogy ezek tíz év múlva már elavultak lesznek. Az akkumulátor ugyanis az új olaj

– mondta Doron Myersdorf.