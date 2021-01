Itt a recept: legyen ön is milliomos!

A bitcoin egy olyan kriptovaluta, aminek az árfolyamát ide-oda rángatják, mégsem sikerült térdre kényszeríteni egy évekkel korábbi nagy beszakadás után sem. Van, aki úgy tud pénzhez jutni a bitcoin által, hogy kihagyhatatlan befektetési lehetőséggel csalja csapdába áldozatait, sőt van, aki ehhez Tinderen és más párkereső oldalon regisztrálva, álprofilokon keresztül magát csinos nőnek adja ki, hogy a flörtölésből pénzügyi tanácsadásra váltson, és így hálózzon be gyanútlanokat. Most nem a szerencselovagokról lesz szó, hanem azokról, akik jókor vettek kriptovalutát.

Korábban már megírtuk, hogy mi is az a bitcoin. De a kalandos történetű kriptovaluta ára egész érdekesen alakult az elmúlt pár évben, amit érdemes feleleveníteni.

Jó időben, jó helyen

A nyílt forráskódú digitális pénzt 2009 januárjában bocsátották ki, kezdetben még nem volt túl ismert, kellett 8 év, hogy berobbanjon. 2017 áprilisában ment nagyot igazán, de akkor is még – a mostanihoz képest jóval barátibb – 1000 dollár környékén lehetett kereskedni vele. Még abban az évben a bitcoin ára megközelítette a 20 ezres határt. Ekkor megindult egy lejtmenet, jöttek a hírek, hogy „kidurrant a bitcoinlufi”, mivel egy év alatt egészen 3000 dollárig gyengült.

Amikor már elkezdte volna mindenki temetni, újra megerősödött: 2019 nyarán 10 ezer dollár körül vásárolták. Ezt követően megint meggyengült picit, 2020. márciusban 5000 dollár alatt is járt, majd ismét kilőtt, de úgy, mint még soha. Egyes elemzők azt jósolták, hogy a bitcoin nem fogja áttörni a 20 ezer dolláros lélektani határt – ehhez képest ez 2020 decemberében megtörtént. Sőt! 2021 januárjában már volt 40 ezer dollár felett is.

A legutóbbi héten is óriási kilengéseket produkált a bitcoin árfolyama: a kriptodevizával az elmúlt napokban 29 ezer és 38 ezer dollár között kereskedtek.

Akik időben kapcsoltak, azok alaposan meg tudtak gazdagodni ebből. Íme néhány példa, hogy csalás nélkül hogy sikerült őrülten nagy vagyont szerezniük azoknak, akik jókor találkoztak ezzel a kriptovalutával. Mielőtt elkezdene keresgélni a nevek után, hogy kiderítse, kik is a szerencsések, nos civilek, ami mutatja, hogy a történet bármelyikünkkel megtörténhet.

Nekik sikerült

John Ratcliff például ajándékba kapott egy kis bitcoint még 2012-ben. Amikor ránézett, akkor azt látta, hogy jó, ha 13 dollárt ér az egész. Kicsit meg is feledkezett róla. Egy évvel később, amikor újra ránézett az egyenlegére, akkor látta, hogy már 72 dollár értékű kriptovalutája van. Akkor Ratcliff úgy döntött, hogy ebből a pénzből elviszi a feleségét vacsorázni. Természetesen itt nem állt meg a történet, különben nem írnánk róla. Ratcliff még abban az évben befektetett 15 ezer dollárt, amiből pont 100 darab bitcoinra futotta. Ebből a befektetésből tud most venni magának egy 1,4 millió dolláros házat, és várja, hogy elkezdjék gyártani, és megérkezzen a 250 ezer dolláros Teslája. Közben ebből a pénzből vett az unokaöccsének egy házat, és kifizette a gyerekeinek a diákhitelét is.

Eddy Zillan a bar micvójára kapott a szüleitől 5 ezer dollárt, hogy indítson egy befektetési alapot. A fiú úgy döntött, hogy nem kezd el egyből tőzsdézni, inkább keresett még 7000 dollárt a nyári munkáival. Fogta ezt a 12 ezer dollárt, és bitcoint és ethereumot vett belőle. Ez volt 2012-ben. 5 év alatt elég jól fialt a befektetése, mivel 2017-re már 500 ezer dollárt értek a megvásárolt kriptovalutái.

Nikki Beesetti története sem kimondottan extrém. Épp miami nyaralásából tért haza, és már tervezte az újabb kiruccanást Cancúnra, amikor úgy döntött, hogy vesz 2 ezer dollárért bitcoint. Ez 2017-ben történt, ami, mint kiderült, jó befektetés volt. Igaz, közben megtartotta a munkáját is, így főállásban termékmenedzser, szabadidejében pedig befektet. Ahogy ő fogalmaz: „A kriptopénz számomra anyagi függetlenséget nyújt.”

Akik nagy tételben vásároltak kriptovalutát

Cameron és Tyler Winklevoss neve ismerős lehet azoknak, akik látták a Social Network című filmet. A történet szerint nagyjából ők a gazdái a Facebook ötletének, amit Mark Zuckerberg ellopott tőlük. Mivel ezért perre is mentek, és Zuckerberg végül 65 millió dollárt fizetett nekik, így volt lehetőségük befektetni. Néhány éve az a hír járta, hogy a testvérpár birtokolja a föld bitcoinmennyiségének 1 százalékát, ami alapján 2017-ben 1 milliárd dollárra tették a kriptovagyonuk értékét. Igaz, 2018-ban „buktak” 600 milliót, amikor bezuhant a kriptovaluta értéke, de 2020 novemberében megint visszatértek a bitcoinmilliárdosok klubjába.

Az említett testvérek csak a kilencedikek a leggazdagabb bitcoinmilliárdosok sorában, az első helyen egy bizonyos Nakamoto áll, aki nem is biztos, hogy egy embert takar. 2018-as információk szerint 1 millió bitcoin volt a birtokában. Ha még mindig megvan ez a szerény mennyiségű kriptovalutája, akkor az ma több mint 30 milliárd dollárt ér.

Jó, de mit mondanak a feketeövesek

Eközben Elon Musk, aki hivatalosan is a világ leggazdagabb embere lett, a Twitteren elég gúnyos megjegyzést tett a bitcoinról, de Warren Buffett – akit a világ egyik legsikeresebb befektetőjeként tartanak számon – szintén nincs jó véleménnyel a virtuális pénzről.

Lényegében nem ér semmit. Nem tudsz vele semmit sem csinálni, csak eladni egy másik embernek, onnantól kezdve már neki lesz vele problémája – mondja Buffet.

Ettől függetlenül neki is van bitcoinja, de csak azért, mert egyszer valaki ezt adta neki születésnapi ajándékként.

(Borítókép: Bitcoin LED tábla egy üzlet ablakában. Fotó: Siegfried Layda / Getty Images Hungary)