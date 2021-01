Szomorú kerek számmal nyitott az új év Amerikában. Január elején a Covid–19-járvánnyal kapcsolatos halálesetek száma átlépte a 400 ezres határt. Ennek kapcsán sorra látnak napvilágot az elemzések, melyek a pandémia összesített hatását próbálják megbecsülni. Egy egészségügyi ellátórendszer egyik legbeszédesebb mutatója a különböző népességcsoportok számára várható élettartam. Noreen Goldman, a Princeton University demográfiaprofesszora szerint

az USA-beli várható élettartamok a járvány hatására jelentősen csökkentek, és a 2003-as szintre estek vissza.

Ezzel gyakorlatilag egy közel két évtizedes emelkedés ért véget, sőt, fordult meg.

Az amerikai életkilátásokat, eddig legalábbis, javította az opiátfogyasztás és kábítószer-túladagolás elleni harc, melyben a Joe Biden által néhány napja lemondásra felszólított országos tisztifőorvos, Jerome Adams is tevékeny részt vállalt. Nos a Covid ezeket az eredményeket is nagyrészt megsemmisítette, mivel

a járvány által okozott gazdasági visszaesés, és az azt követő növekvő munkanélküliség ismét az ilyen jellegű problémák fokozódásához is vezetett indirekt módon.

A direkt módon Covid által okozott halálozások következtében minden népcsoport várható élettartama jelentősen csökkent, bár igencsak eltérő mértékben:

leginkább a latinók érintettek, körükben több mint 3 évvel csökkent a várható élettartam;

őket az afroamerikaiak követik, 2,01 éves visszaeséssel,

végül a legkevésbé érintett a fehér bőrű lakosság, akik 0,68 éves várható élettartam-csökkenéssel számolhatnak.

Az Egyesült Államok Tudományos Akadémiájának szakfolyóiratában (Proceedings of the National Academy of Sciences) publikált tanulmány szerint a teljes népességre vonatkoztatott várható élettartam 1,13 évvel csökkent, így az jelenleg 77,48 év, ami a legalacsonyabb 2003 óta. A szerzők szerint hasonló csökkenés várható a többi fejlett országban is. Sajátos amerikai jelenség lehet a különböző populációk életkilátásai között tapasztalható hatalmas különbség, ami az utóbbi években jelentősen csökkent ugyan, de most ismét növekedni látszik. Arról, hogy a Covid miért érinti fokozottan súlyosan a kisebbségeket, számtalan elmélet látott napvilágot, melyek közül az egyik az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel magyarázza ezt.