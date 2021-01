Jelenleg 1,6 millió család és mintegy félmillió cég él a törlesztési moratóriummal – nyilatkozta a Világgazdaságnak Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. A politikus a kormány azon döntését méltatta, mely szerint

kilenc hónapra és automatikusan minden hitelre meghirdette a koronavírus-járvány miatt likviditási problémákkal küzdő családoknak és vállalkozásoknak segítséget nyújtó hiteltörlesztési moratóriumot.

Az államtitkár szerint ez a segítségnyújtás nemzetközi szinten is különleges, mivel a magyarországi hiteladósok 15 hónapon át tartó könnyítéshez jutottak.

Tállai állítása szerint a moratórium szabályai később is védik az ügyfeleket. Az intézkedés lejárta után a havi törlesztőrészlet nem emelkedhet a válság előtti szintnél magasabbra, és a kamatozás is csak azon hitelek esetében módosulhat, amelyek eredeti szerződése változó kamatozásról szólt. A moratórium alatt esedékes törlesztőrészletek kimaradásakor meg nem fizetett tőke és kamat nem kapcsolható a törzstartozáshoz. A moratórium alatt meg nem fizetett összegeket a futamidő arányos meghosszabbításával fizetheti majd vissza az ügyfél.

A politikus azt is hangsúlyozta, hogy az év eleji pénzintézeti tájékoztatás, valamint a januártól életbe lépő hosszabbítás arra is időt ad az ügyfelek számára, hogy áttekintsék, van-e lehetőségük a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel, szerződésmódosítással, hitelcserével újraindítani a törlesztést. Szerinte ma a pandémia ellenére is stabilabb lábon áll a gazdaság, és alacsonyabb a jegybanki alapkamat, mint például a devizahitelek forintosítása idején.

A vállalati ügyfeleknek azt érdemes mérlegelniük, hogy 2021 első felében még élnek a gazdaság újraindulását segítő támogatott hitelkonstrukciók, amelyek feltételei szintén megengedik a hitelcserét – tette hozzá.

Tállai András szerint ugyanakkor a hitelfelvevők körében is egyre erősebb a pénzügyi tudatosság: a 2,7 millió lakossági ügyfélből 1,6 millióan, a hitellel rendelkező csaknem egymillió vállalkozásból félmillióan vették igénybe a törlesztési moratórium adta lehetőséget. A moratóriumban jelenleg a teljes hazai lakossági és vállalati hitelállománynak a 42 százaléka, vagyis 4300 milliárd forint érintett.

A pénzügyi tudatosság egyre erőteljesebb térnyerését igazolja az a tapasztalat is, hogy a moratóriumban lévők között csekély azoknak a száma, akik a folyószámlahitelükkel vagy a hitelkártya-tartozásukkal kapcsolatban éltek a törlesztés felfüggesztésével – közölte.