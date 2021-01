Percről percre változnak az események a Wall Streeten a GameStop-részvények körül kialakult őrületben. Az előző napok üstökösszerű felívelése után meredeken csökkent a GameStop és az AMC Entertainment árfolyama csütörtökön a New York-i tőzsdén, miután a Robinhood Markets és az Interactive Brokers internetes brókercégek szigorítottak a két vállalat részvényeivel való kereskedés feltételein.

A részvények értékének emelkedése folyamatos volt január eleje óta, de az elmúlt napok számos váratlan eseményt hoztak magukkal.

Mindeközben számos aggályosnak tűnő körülmény is alakítja a folyamatokat, mint például fórumok rejtélyes ellehetetlenítése, amelyeken a kisbefektetők és a kapitalizmus ellen lázadó anarchista vásárlók kommunikálnak. Egyre többen gyanakszanak piaci manipulációra.

A kereskedelmi applikációk, mint a Robinhood, rekordokat döntöttek az Appstore-ban. Csütörtökön az amatőr befektetőket segítő program a legletöltöttebb alkalmazás lett az új felhasználók körében, másodikként pedig az ügy szempontjából legendás r/wallstreetbets nevű fórumnak otthont adó Reddit lett – számolt be a Techcrunch nevű internetes lap. A beszámolóból az is kiolvasható, hogy a Robinhoodnak az eddigi legjobb napja volt az egynapos letöltések szempontjából: január 27-én, szerdán, amikor 120 ezer új felhasználó töltötte le először a részvényeket alkalmazást mind az iOS, mind az Android rendszeren. A Robinhood rekordokat döntött a legmagasabb napi mobilhasználók kategóriájában is 2,6 millió aktív felhasználóval.

Eközben az online fórumoldal, a Reddit megdöntötte mobilalkalmazásának letöltési rekordját, 199 ezer egynapos letöltéssel iOS-re és Androidra – becsüli az Apptopia, miközben az Egyesült Államokban a második legnépszerűbb app lett.

A Robinhood körül azonban nem ez az egyetlen zűrös ügy: a botrány kirobbanása után a Redditen szervezkedő felhasználók összefogtak, és rövid időn belül elérték, hogy értékeléseik hatására a minimális egy csillagra zuhanjon a plataform értékelése. Egyes állítások szerint ebbe később a Google is beleszólt, és számos negatív értékelést törölt.

A kereskedési felületek nagy része megszüntette vagy jelentősen szigorította a GameStop-részvények vásárlására való lehetőségeket. Ez az árfolyamzuhanás egyik legfőbb oka. Több brókercég is közbelépett,

Volt olyan ügyfél, aki a cégek szigorításokról hozott döntését azóta már bíróságon is megtámadta.

Több közszereplő is kiállt a kishalak érdekei mellett, és elfogadhatatlannak nevezte a helyzetet.

This is unacceptable.



We now need to know more about @RobinhoodApp’s decision to block retail investors from purchasing stock while hedge funds are freely able to trade the stock as they see fit.



As a member of the Financial Services Cmte, I’d support a hearing if necessary. https://t.co/4Qyrolgzyt