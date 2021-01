A felvetésre, miszerint valaki egy matraccal próbál meg átkelni az Atlanti-óceánon, százból kilencvenkilenc ember az öreg székely fordulatával reagálna: remélhetőleg ez komoly, mert viccnek azért durva volna. Egy tatabányai illetőségű férfi is a 99 ember egyike, abban különbözik a többiektől, hogy nemcsak komolyan gondolja, de meg is kísérli.

Keressük a jelzőket a tervére, az abszurd talán a legkevésbé udvariatlan, ám az előkészületek igenis racionálisan zajlanak, előrehaladott állapotban vannak. Ott viszont még nem tart az expedíció, hogy a férfi felfedje kilétét, ezért a Minerva Kiadó ügyvezetőjén, Dési Péteren keresztül tudtunk érdeklődni a részletekről. A kiadó anyagilag is támogatja az egészen extrém túrát, és az átkelési kísérlet kommunikációját is intézi.

– vázolta a terveket Dési Péter. Egyelőre a szponzori szerződéskötések előkészítése zajlik.

Az anonimitásba burkolózó matracos „úttörő” idén nyarán indul a Splittől mintegy 40 kilométerre fekvő, Adria-parti Rogoznicából. A számítások szerint innen 120-130 nap alatt jut el a végcélig, ami New York.

A gumimatrac, mellyel útra kel, nem az a típus lesz, amivel lebattyogunk a Balaton-partra, s 2-3 órát ringatózunk rajta a vízen. Két egységből áll majd: egy nagy, hatszemélyes, szabványos anyagú gumimatracból, valamint egy kisebb, fekvésre és evezésre alkalmas részből. A kettőt egy karbonból készült keret köti össze.

A monitor jellegű műszerek száma még változhat, de GPS, radar és egy kombinált műszer biztos lesz a matracon. A kapcsolattartáshoz rendelkezésre áll műholdas és VHF-rádió, az ezekhez szükséges antenna, meg egy radarvevő, ami valószínűleg az árbócra kerül. Igen, árbóc is lesz a matracon, illetve „két zászlórúdszerűség is, az egyik csúcsán lámpával”. A technikai eszközök működéséhez szükséges áramot akkumulátor, illetve napelem fogja biztosítani.

A rutinos, óceáni átkelésben világrekorder Rakonczay Gábort január elején hat nap után kellett kimenteni, amikor egy SUP-pal próbált eljutni a Kanári-szigetekről Antiguára. Az extrém sportolóval a Sportcastban beszélgettünk.

Az ő vesztét többek között az okozta, hogy kihűlt, és teljesen kimerült a kialvatlanság miatt, hisz a SUP-on nem volt sem kabin, sem egy olyan szél- és hullámvédett tér, ahol több órát tudott volna nyugodtan pihenni. A kabin tehát kulcskérdés az ilyen típusú vállalkozásoknál, a matracon mégsem lesz ilyen. Ám van B megoldás.

Kabin ugyan nincs a »hajón«, de a keret úgy lesz kialakítva, hogy a nagy matracra komoly tárolódobozokat lehessen rögzíteni, illetve ahhoz ki is tudja kötni magát a hajós, így akár pihenni is tud. A matracot kézi erővel is lehet majd hajtani, de az áramlat is segíteni fogja a haladást, ugyanis lesz rajta egy kerethez rögzített kis génua, hogy amikor lehetséges, akkor a szél ereje is kihasználható legyen