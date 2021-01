Lassan egy éves az MNB „korszakalkotó újítása”

Tavaly március 2-án indította el a jegybank az azonnali fizetést, amellyel a legfeljebb 10 millió forintos, elektronikus úton indított egyedi belföldi átutalások az év minden napján, 0-24 óráig, 5 másodperc alatt teljesülnek. Igazi sikertörténet ez, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) még egy könyvet is kiadott decemberben Dimenzióváltás a pénzforgalomban: Az azonnali fizetés bevezetésének története címmel.

Az első árupénzek kialakulásától kezdve jelentős utat jártunk be, és a fejlődés folyamata az utóbbi időben csak tovább gyorsult a globalizáció, valamint a technológiai, illetve információs és kommunikációs forradalom felélénkülésével párhuzamosan

– írja a könyv előszavában Matolcsy György jegybankelnök. Szerinte

ennek nyomán azt láthatjuk, hogy a pénz első formáinak megjelenésétől fogva mára eljutottunk odáig, hogy szinte egymást érik a forradalmi változások.

Matolcsy azt írja, hogy

tartalmi innovációról akkor beszélhetünk, ha a pénz lényegi ismérveit érintő változás történik (például a pénzverés monopolizálása, a belső értéknélküli hitelpénz megjelenése);

a technológiai innovációk sorába pedig a pénz funkciói szempontjából annak alapvető tulajdonságain nem módosító, de mégis valamilyen – akárkorszakalkotó – újítás történik (például papíron nyilvántartott számlaegyenlegek helyett elektronikus nyilvántartások megjelenése).

A jegybankelnök szerint „a hazai azonnali fizetési rendszer bevezetésével éppen az utóbbi kategóriába tartozó korszakalkotó újítást hajtottunk végre, hiszen lehetőséget teremtettünk a pénz elektronikus továbbítására valós időben, az év minden napján, oly módon, hogy a kedvezményezetti oldalon haladéktalanul felhasználhatóvá váljon az átutalt összeg”.

Az azonnali fizetéssel mást is bevezettek tavaly márciusban: akár a bonyolult számlaszámokat is elfelejthetjük, hiszen számlaszám helyett egy előre regisztrált e-mail címet, vagy telefonszámot is megadhatunk azonosítóként.