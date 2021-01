Ha vége a járványnak, búcsút mondhatunk a filléres utazásoknak

Ha hinni lehet az előrejelzéseknek, akkor a tömeges oltások után alaposan meg fog változni a turizmus piaca. Ennek azok biztosan nem fognak örülni, akik most az olcsóbb utakat keresték, ugyanis komoly drágulásra kell majd számítani – írja a Pénzcentrum.

A portálnak Karsai Árpád, a Turisztikai Fejlesztők és Tanácsadók Szövetségének alelnöke elmondta: habár egyelőre tetszhalott állapotban van a turizmus, várhatóan rekordsebességgel tér majd magához.

Szerinte a népszerű helyek nem fognak árengedményre kényszerülni. A férőhelyek el tudnak fogyni, a keresztmetszet szűk, az árengedményre már nincs szükség, a foglaltság emelkedésével az átlagár is visszaáll.

Az emberek mindenfajta kiskaput megtalálnak: betartják a karanténszabályokat, a tesztkötelezettséget, de elindulnak, ahová csak lehet. Olyan mértékű az utazási vágy, hogy azokba az országokba, ahol a kirívóan enyhe szabályok alig követelnek meg tesztet – Zanzibárba, Tanzániába, Dominikára, Mexikóba –, továbbra is folynak az utazások. Ez aggályos a járvány miatt, probléma, hogy nem tudják megvárni a világ átoltottságát. Ám az átoltottság után az emberek ismét motiválva lesznek a gyönyörű tájak felkeresésére, és a városi turizmus is ismét jellemző lesz, hiszen ha az utazók is be vannak oltva, és helyiek is, akkor miért ne utazhatnának?