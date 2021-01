Enyhülés jön, vagy újabb hullámok?

A kérdés nyilvánvalóan mindenkit foglalkoztat. Mikor lesz vége a korlátozásoknak, enyhül-e a járvány, vagy újabb hullám, netalán hullámok várhatók? A felvetésre teljes bizonyossággal senki nem tud válaszolni természetesen, de léteznek lehetőségek a kimenetel előrejelzésére. Minél több adat áll a modell rendelkezésére, annál pontosabb eredményre számíthatunk. A koronavírus-járvány lefolyásának modellezésével többen is próbálkoznak, és talán a leginkább elfogadott rendszer a Washingtoni Egyetem független, globális egészségügyi kutatóintézete, az Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) által kidolgozott program, amelyet az Egyesült Államok kormánya is átvett, és sok mindent erre is alapoz.

A módszer részletes leírását a rendszer megalkotói az igen rangos tudományos szaklap, a Nature Medicine hasábjain publikálták, természetesen független szakértők lektorálása után. Erre hivatkozott többször az amerikai operatív törzs egyik vezetője és az ország jelenlegi és előző elnökének egészségügyi főtanácsadója, Dr. Anthony Fauci is.

A rendszer egy hibrid módszert alkalmaz, melyben helyet kapott a matematika, illetve a statisztika és a betegség terjedésének különböző modelljei is a valós idejű adatok betáplálásával. Ezeket hetente többször frissítik a minél reálisabb eredmények érdekében. Mint minden előrejelzést, ezt is utólag lehet leginkább értékelni, és már jól látszik, hogy nagyon sok esetben megdöbbentő pontossággal jelzett előre eseményeket. Az Egyesült Államok vonatkozásában hónapokkal előre látta például a nyári enyhülést, majd megjósolta az őszi emelkedést is, szinte napra pontosan, esetszámokkal, kórházi kezelések számával és a napi, illetve összmortalitással együtt.

A rendszer az egész földkerekséget, így Magyarországot is figyeli, és a betáplált paraméterek száma, ezzel együtt pedig az előrejelzések várható pontossága is egyre nő. A szisztéma már október elején prognosztizálta, hogy januárra 12 ezer lesz a magyarországi halottak száma, illetve a napi halálesetek november végén, december elején tetőznek majd. Ez szinte félelmetes pontossággal így is lett.

De nézzük, mit is jósol nekünk jelenleg ?

A készítők jelenleg 4 lehetséges alternatívát modelleznek: a jelenlegi helyzet figyelembevételét (ideértve a korlátozások most tapasztalt szigorúságát, a vakcinák használatának 3 hónapon belüli felfutását, illetve a B.1.1.7-es mutáns bizonyos régiókban történő terjedését), a legrosszabb lehetőséget, eszerint a beoltottak túl gyorsan növekvő mobilitását a Covid-járvány előtti szintre modellezik, a mutáns vírusok (elsősorban a B1.351) elterjedését és a közterületeken ideálisnak mondható 95 százalékos maszkviselés megvalósítását.

A jó hír az, hogy hazánk vonatkozásában nagyjából minden felvázolt lehetőség esetén a járvány, illetve a napi halálesetek számának jelentős mérséklődését prognosztizálja a rendszer, amely jelenleg április 30-ig vetíti előre az esetszámokat. Nagyjából erre az időre akár már a járvány szinte teljes megszűnése is lehetséges: a legrosszabb esetben napi 8, a legjobb esetben pedig napi 2 Covid-haláleset várható. A napi halálesetek száma talán a leginkább fontos járványügyi mutató, ami viszont nagyjából 2 héttel követi az új fertőzések számában észlelhető trendet. A pillanatnyilag elérhető információkra alapozva tehát jelenleg van okunk azt hinni, hogy Magyarországon nem lesz harmadik hullám, és április végére talán már alig veszítünk el életeket koronavírus-fertőzés miatt.

Amerika már nem ilyen szerencsés.

Ott már nyár végén megérkezett a harmadik hullám, majd a hálaadás és karácsony környéki rokonlátogatások újabb és újabb csúcsokhoz vezettek. A Fehér Ház tegnapi sajtótájékoztatója szerint az ország államainak legalább felében terjed az angliai, fokozottan fertőző mutáns vírus, illetve a dél-afrikai mutáns is megjelent már az USA-ban, elsőként Dél-Karolina államban, bár péntekig csak két eset vált ismertté. Mindezek miatt Dr. Fauci, részben az IHME-modellre is hagyatkozva, legalább 200 ezer további Covid-halálesetre számít, még április végén is akár napi nagyjából 1000 ember halálával számolva. Ez a maszkviselési szokások javulásával akár napi 500 alá is csökkenhet, viszont ha a beoltott polgárok túl gyorsan térnek vissza járvány előtti életvitelükhöz, az akár napi 2300 halálesethez is vezethet Amerikában még április végén is.

Ezen talán némileg javít majd a Johnson and Johnson tulajdonában lévő belga Janssen feltehetően hamarosan érkező védőoltása, amelyből a jelenleg elérhető vakcinákkal szemben mindössze egy dózisra van szükség, és a pénteken közzétett eredmények szerint ennek ellenére is 85 százalékban véd a súlyos lefolyású fertőzések ellen. Az Associated Press közleménye szerint ezért a gyártó a 44 ezer beteg beoltásával nyert tapasztalatai alapján, melyek során súlyos mellékhatást nem tapasztaltak, egy héten belül beadja az engedélyezési kérelmet az Egyesült Államokban. A vakcinaháború tehát rövidesen újabb szereplővel bővül.

