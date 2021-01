Szabadulnál a mamahotelből? Nem lesz olcsó

Miután Orbán Viktor miniszterelnök január közepén szja-mentességet ígért a 25 év alatti fiataloknak, a kormányfői elképzelés megihlette az Indexet, hogy kiszámolja, valójában mekkora anyagi áldozatot jelent kiköltözni abból a bizonyos mamahotelből.

Két albérletguglizás és fejbenikeázás közben többször is leizzadtunk rendesen. Még úgy is, hogy a járványhelyzet mára érezhetően lenyomta az ingatlanárakat. Így ha valóban bevezetik, a fiataloknak bizony lesz hova tenniük a havonta megspórolt plusz 30–45 ezer forintot, amit a korosztályos adókedvezmény fog jelenteni. Ám még így is nagy eséllyel szükségük lesz egy darabig a szülők áldásos anyagi támogatására.

A nagy kiköltözés

Hacsak nem vagyunk olyan szerencsésen kivételezett helyzetben, hogy egyből egy 200 millió forintos budai ingatlanban kezdhetjük az önálló életet 270 négyzetméteren, sanszos, mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk. Még akkor is, ha a nagy kiköltözés nem szólóban, hanem egy szerelem és/vagy kényszer okán párban történik.

Ha 30-40 négyzetméteres lakásban gondolkodunk, amiben még ketten kényelmesen elférhetünk, a fővárosban a gépesített, berendezett kategóriában most durván 90 és 140 ezer forint havi díj közt mozognak az árak. A bérleti díj persze nyilván nagyban függ a környéktől, illetve az ingatlan állapotától. Például a felkapott Újlipótváros felkapott részén már találtunk 38 négyzetméteres csinos lakást 110-120 ezerért.

A szintén a Duna-parthoz közeli kategóriában, Óbudán 30 négyzetméteres lakásszépséget kínálnak 120 ezer per hó összegért. Direkt a külső kerületekre keresve, Újpalotán például 110 ezres havi díjért adná valaki a 35 négyzetméteres, tizedik emeleti, igényesen felújítottnak mondott, másfél szobás, erkélyes paneljét, ahonnan tömegközlekedéssel csúcsidőben fél óra a belváros, autóval pedig forgalomtól függően 15–40 perc.

Vidéken már jóval nagyobb a szórás, ám az biztos, hogy Budapestnél hagyományosan ezúttal is kevesebbe kerül ingatlant bérelni. Az ingatlanos oldalak kínálata alapján a tehetősebbnek számító Győr-Moson-Sopron megyében átlagosan már havi 100-110 ezer forintért igényes 30-40 négyzetméteres lakásba lehet költözni. Mindeközben a 35 négyzetméteres, élhetőnek tűnő miskolci panel havi 60-70-80 ezer forint.

És akkor még nem fizettük ki a kéthavi kauciót, és nem számoltunk a rezsivel, ami az említett kis lakások esetében különösebben nem veszélyes. Persze itt is rengeteg a változó, kezdve a lakásszigeteléstől a fűtés típusán át egészen addig, hogy naponta hányszor fürdünk, vannak-e extrák a közös költségben, valamint beérjük-e egy szerényebb netcsomaggal, esetleg égető szükségünk van n+1 tévécsatornára is.

Az említett budapesti kis lakások rezsijeit átlagolva nekünk 26,3 ezer forintra jött ki a havi matematika, beleértve a közös költséget. A legtöbb helyen ehhez még hozzájön a legtöbbször 4500 forintos díjtól induló internet. Visszatérve Győrbe és Miskolcra, a havi fix költségekben nem találtunk számottevő különbséget.

Lakásvásárlás Budapesten, Miskolcon és Győrben

Tegyük fel, saját lábon áll az életkezdő, bár átlagéknál inkább a család spórolja össze a pénzt az ingatlanvásárlásra, lakáshitellel kiegészítve. Ha új, téglaépítésű, modern budapesti lakásban gondolkodunk, nem kizárt, hogy hálaimáinkban emlegetjük majd az ötszázalékos lakásáfát, bár szörfözés közben még mindig találkoztunk 1 millió feletti budapesti négyzetméterárakkal. Például a divatos, bizonyos körökben presztízsértékű Duna-parti Marinán.

A Budapesti Lakáspiaci Riport elemzése szerint az utolsó negyedévben az új építésű lakásoknál 965 ezer forintot kellett fizetni négyzetméterenként. Mi most többtucatnyi ingatlanhirdetést átböngészve szerte Budapesten valamivel olcsóbb, 921 ezres átlagárat számoltunk, de ez szigorúan laikus újságírói, nem pedig szakmai reprezentatív kalkuláció.

Amennyiben megelégszünk az újszerűnek, felújítottnak, valamint jó állapotúnak mondott lakásokkal a fővárosban, lesz itt minden a 16 és fél milliós ingatlantól a 43 milliósig, ha még mindig a legalább 30, legfeljebb 40 négyzetméteres kis lakás kategóriában matekolunk. Nekünk rengeteg hirdetést megnézve átlagosan 29-30 millió közé jött ki Budapesten a használt lakás vásárlásának átlagára.

Aktuális kedvenc vidéki városainkat nem feledve ma Győrben kicsivel több mint 24 millió forintért tudnánk szép saját lakást venni. Az új építésű lakások négyzetméterára pedig közel 600 ezer, ami jelentős különbség a budapestihez képest.

Ehhez képest Miskolcon már kapunk felújított összkomfortos panelt 11,9 millió forintért, ugyan a földszinten, 33 négyzetméteren az Avason, az ország egyik legnagyobb lakótelepén. Ahogy a belvárosban is találkoztunk 15 millióért ajánlott téglaépítésű lakással. Viszont a helyi Marinán, a miskolctapolcai Barlangfürdő közelében itt is elkérnek 27 milliót egy 40 négyzetméteres, új építésű luxusingatlanért.

Persze az ingatlanvásárlásnál továbbra is élnek a különböző állami otthonteremtési támogatások, amennyiben már tervezik a családalapítást a párban költöző fiatalok. Mivel korábban néhányszor kiszámoltuk, ezek mennyit hozhatnak a konyhára, legyen most elég annyi, hogy a lakástörlesztőre futamidőtől függően akár havi 60-70 ezer forint vagy ennek duplája is lazán elmehet.

Az új otthon és annak alapfelszerelése

Rendben, kiválasztottuk a megfelelő ingatlant, szerencsére nekünk is adják, menet közben nem derült fény rejtett buktatókra sem, papírok aláírva, kaució, ha volt, fájdalmasan kicsengetve, és a rezsiköltséget/törlesztőrészletet is belekalkuláltuk a havi büdzsénkbe. Ámde a kiadásgyorsvonat ezen a ponton nem áll meg, pusztán az első állomást lehagyva robog tovább szélsebesen.

Hiszen az albérlet vagy az új lakás hiába precízen bútorozott és gépesített, magát a háztartást akkor is fel kell építeni. Arról nem is beszélve, hogy az első saját lakását ki ne szeretné a maga képére, ízlésére formálni? Ha viszonylag spártaira is vesszük a stílust, és önmérsékletet gyakorlunk, akkor sem ússzuk meg a sztorit minimum egy, de inkább több lakberendezési áruházban, valamint drogériában megtett tiszteletkör nélkül.

Amit a kezdőcsomagba betettünk, és egy virtuális séta során megvásároltunk csak a konyhába: edényszárító, szivacs, rongy, felmosószett, szemeteskuka, alapedények, poharak, bögrék, étkészlet, evőeszközök, kenyértartó doboz, vízforraló, kenyérpirító, dugóhúzó, deszka, alátétek, konyharuha és egyéb, amivel rendszerezni és tárolni tudunk majd a fiókokban, szekrényekben.

Ám itt még nem állunk meg, hiszen az újonnan bérelt vagy vásárolt lakásba kell legalább még néhány hangulatjavító fikusz, tükör, takaró és lámpa, váza, gyertya, esetleg szőnyeg a szobákba, ruhaszárító teregetéshez, szennyeskosár, WC-kefe, WC-papír-tartó, törülközők, lábtörlő, zuhanyfüggöny, vállfák, cipőkanál, néhány tárolódoboz, lavór, pár hosszabbító, vasalódeszka, ágynemű huzattal stb.

Csak a konyhai végösszeg lett összesen 65 ezer forint, még úgy is, hogy igyekeztünk mindenből a legolcsóbbat kiválasztani, amennyiben az praktikusnak és minőségi terméknek tűnt. A második, teljes háztartási csomag pedig 120 ezer forintig ment el, szintén hasonló elvek mentén válogatva. És mindehhez még társul a háztartási tisztítószerek és eszközök ára is.

Jó esetben rendszeresen elmosogatunk, kezet mosunk, kimossuk, kiöblítjük a ruháinkat, illatosítunk a lakásban, kisikáljuk a vizesblokkokat, zsíroldunk, vízkő- és penésztelenítünk, felmosunk, egyéb felületeket fertőtlenítünk, időnként ablakot is pucolunk, szemetet tárolunk, stb., ami összeadva azt jelenti, hogy hirtelen máris újabb 10-15-20 ezret költöttünk az otthoni higiéniára, ami most különösen felértékelődik a járvánnyal.

Ha netalántán főzésre adjuk a fejünket az új otthonban, azzal is számoljunk, hogy konyhai kezdőszettre is szükségünk lesz, például olyan alapélelmiszerek beszerzésével, mint fűszerek, rizs, tészták, cukor, liszt, méz, lekvár, ecet, különböző pürék és konzervek, krumpli, hagyma, kekszek stb., ki mit szeret. És nyilván nagy eséllyel az ünnepélyes beköltözés alkalomával a hűtőt alkalmibb fogyasztási cikkekkel is megtöltjük.

Így most körülbelül 200 ezer forintnyi kiadásnál járunk, a konyhatündér-kombinációval 220-230 ezer forintnál, ami azt jelenti, hogy a lakást alapszinten felszereltük. Ebbe viszont most nem kalkuláltuk bele a bebútorozás és a gépesítés árát, pláne a szerelési munkálatokat, mert mindezeket végképp az egyéni igények és lehetőségek szabják meg, de valószínűleg itt egy újabb jó pár száz ezres tételről beszélhetünk.

A teljes lelépti díj

Mindent egybevetve, ha én mint Junior János, pályakezdő dolgozó havonta 120 ezer plusz 30 ezer rezsiért bérelek egy élhető, eleve jól felszerelt lakást Budapesten, az helyből 150 ezres, havonta ismétlődő költséget, egyszeri 240 ezer kauciót, valamint a patikára berendezés 200-220 ezres felszerelés költségét jelenti nekem. Vagyis helyből több mint 400 ezer forintért váltottam le a mamahotelt. Pont tízszer annyiért, amennyi adókedvezménnyel fog az ígéretek szerint az állam engem segíteni.

(Borítókép: Egy pár eladó lakások adatlapjait nézi egy ingatlaniroda kirakatában Budapesten. Fotó: Balint Porneczi / Bloomberg / Getty Images)