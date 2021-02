Továbbra is nagy gond a fogyatékkal élők számára a lakhatás Magyarországon

Globális problémát okoz Magyarországon a fogyatékkal élők lakhatása. Bár valamilyen mértékben kapnak állami támogatást, és ezen a téren óriási az előrelépés a 20 évvel ezelőtti állapotokhoz képest, az távolról sem elegendő ahhoz, hogy otthont teremtsenek belőle.

Még úgy sem, ha munkájuk van mellette, mivel a megváltozott munkaképességűek általánosságban véve négy órában dolgoznak, és többségében minimálbérért, ami arra sem elegendő, hogy kölcsönt vegyenek fel a banktól. Vagyis nincs megteremtve a lehetőség arra, hogy önálló életet tudjanak élni

– mondta az Indexnek Papp Szabolcs, a Nem Adom Fel Alapítvány szóvivője, aki kifejtette, azt érti önálló élet alatt, hogy a fogyatékkal élő személynek van munkahelye, bevétele, otthona, miközben nincs kiszolgáltatva a barátainak, családjának.

Papp Szabolcs kerekesszékhez van kötve, így mozgássérültként éles rálátása van a fogyatékkal élők problémájára, ami Magyarországon nagyjából 7-800 ezer embert érint.

Mint mondja, vannak előrelépések, de megoldás egyelőre nincs. Ráadásul nemcsak az jelenti a gondot, hogy nincs elegendő tőke a saját lakás vásárlására, amelyből nagyon kevés akadálymentes, hanem az is, hogy az albérletek esetében is jelentősen beszűkülnek a lehetőségek. A panelok, társasházak nagy része ugyanis úgy van építve, hogy már az ajtóig sem tudnak eljutni. Ha pedig sikerül, és van lift, sok helyen nem lehet oda bejutni például elektromos kerekesszékkel. Arról már nem is szólva, hogy az átlagembernek épültek a lakások, így szűkek a terek, az ajtók.

„A Nem Adom Fel Alapítvány néhány évvel ezelőtt azt tűzte ki céljául, hogy létrehoz egy házat a sorstársaknak, munkatársaknak, ahol tíz fogyatékkal élő ember számára lakhatási lehetőséget biztosít – mondta Papp Szabolcs. – A telket már sikerült megvenni a tizenegyedik kerületben, ahhoz viszont támogatásra lenne szükségünk, hogy felhúzzuk rajta a házat. Most azon dolgozunk, hogy forrást szerezzünk, amit csak nehezít a járványhelyzet.

De nem mondunk le az álmunkról, hogy boldogságot szerezzünk az embereknek, a lakhatás ugyanis még mindig csak a kisebbség számára van megoldva a fogyatékkal élők körében.

Fontos, hogy beszéljünk róla, és bízunk benne, hogy a hangunk elér a döntéshozó személyekhez, cégvezetőkhöz, mert ez továbbra is óriási probléma, amelyre megoldást kell találni. Tudjuk, nehéz új döntést hozni, de ne adják fel, ahogy mi sem tesszük!”

(Borítókép: Nick Vujicic ausztrál prédikátor, végtagok nélkül született motivációs tréner (b) és Papp Szabolcs, a Nem Adom Fel Alapítvány szóvivője öleli meg egymást a kolozsvári BT Arenában 2019. október 23-án. MTI/Kiss Gábor)