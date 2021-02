Lelépés vagy letelepedés, nem mindegy

Indokolt esetben a határidő lejárta után is lehet jelentkezni.

Abban az esetben, ha egy személy jogosult az uniós polgárok letelepedési rendszerének keretein belül az országot elhagyni, és alapos okkal rendelkezik arról, hogy a jelentkezési határidőt lekéste, újabb lehetőséget biztosítunk a letelepedési rendszerbe való jelentkezésre – közölte lapunkkal a brit nagykövetség múlt heti cikkünk kapcsán.

Az Index korábban a Guardian nyomán arról írt, hogy akár 2000 angol font (közel 800 ezer forint) is ütheti az Egyesült Királyságból távozni hajlandó EGT-állampolgárok (27 uniós tagállam, továbbá Izland, Liechtenstein és Norvégia) markát. Hasonló kezdeményezés korábban is létezett, csak éppen nem az EGT állampolgárai voltak a kedvezményezettek.

A nagykövetség nem teljes igényű útmutatót tesz majd közzé 2021 elején arról, hogy mi számít alapos indoknak a határidő elmulasztására. Mint írták, a példák között szerepelni fognak többek között

gyerekek esetében, ha a szülő vagy gyám nem jelentkezik a nevükben;

bántalmazó kapcsolatban élők, akiket megakadályoztak a jelentkezésben;

valamint azok, akik fizikailag vagy mentálisan akadályozottak a jelentkezésben.

Az önkéntes visszatérési rendszeren belül minden kérvényt az érdemek alapján bírálnak el, és minden EGT-polgárt, aki az átmeneti időszakban december 31. 11 óra előtt érkezett az Egyesült Királyságba, tájékoztatják arról, hogy jogosultak letelepedési státuszért folyamodni az EGT-polgárok letelepedési rendszerén keresztül.

Az önkéntes visszatérési rendszer szolgáltatásait nem népszerűsítettük az EGT-polgároknak, és nem is áll szándékunkban továbbra sem

– szögezte le a nagykövetség. Hozzátették, hogy a tájékoztatás nem ösztönözte a polgárokat arra, hogy a visszatérési támogatásra pályázzanak, de a dokumentum információt közöl az igénybe vehető támogatásról arra az esetre, ha az önkéntes visszatérés mellett döntenének.

200 ezer magyar lehet érintett

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyságban tartózkodó magyarok száma jelentős – a nagykövetség szerint az eddig regisztrált 110 ezer főnek közel a duplájára becsülhető –, mindenképpen fontos a lehető legteljesebb körű tájékoztatás. A témával kapcsolatban jelentkezett egy Edinburgh-ben élő olvasónk is, aki a letelepedési programról többször is értesült. Szerinte a tájékoztatás megfelelő volt, és akár egy mobiltelefonos applikáció segítségével is lehetett erre pályázni.

Az önkéntes visszatérési rendszerről, illetve a letelepedési rendszerről itt és itt tájékozódhatnak az ezej iránt érdeklődők.

