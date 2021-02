Az angol mutánst keresték Kaliforniában, újat találtak helyette

Az angliai és dél-afrikai koronavírus-variáns megjelenése, valamint behurcolásának gondolata természetesen a kaliforniai járványügyi szakembereket is aggasztotta, ezért az ezekről szóló első tudósítások után elkezdték ilyen irányban tesztelni a helyi mintákat.

Az eredmény azonban őket is meglepte, ugyanis

az angliai variáns helyett olyat találtak, amire nem igazán számítottak: egy új, eddig ismeretlen mutáns koronavírus-variánst,

ami jelenleg az új esetek feléért felelős Kaliforniában. A CAL.20C-nek elnevezett vírusvariáns lehet az oka a Dél-Kaliforniában, Los Angeles megyében, januárban tapasztalt kiugróan magas halálozási mutatóknak. Ez azért is figyelemre méltó, mert Kalifornia, annak is ez a része eddig viszonylag jó mutatókkal rendelkezett, okkal feltételezhető tehát, hogy az új mutáns vírus okozza a megugró esetszámokat és mortalitást.

Jelenleg a méltán világhírű, betegellátásban és kutatómunkában is kiemelkedő Cedars-Sinai Medical Center laborjának munkatársai tesztelik a variánst, és természetesen arra is keresik a választ, hogy a vakcinákkal szemben ellenállóbb-e ez a variáns.

Eric Vail, az új mutáns vírusról megjelent tanulmány szerzője elsősorban a brit kutatók érdemeit ismerte el:

Ha ők nem hívják fel a figyelmünket az új variánsok keresésének fontosságára, nem is tudnánk a kaliforniai mutáns vírusról

– jelentette ki Vail. A vírus ugyanis folyamatosan mutálódik, hogy ki tudja kerülni az immunrendszer és most már a védőoltások által nyújtott védelmet is. „Folyamatosan kell szekvenálnunk a fertőzéseket okozó vírusok genomját, mert állandóan új variánsok jelennek meg, és tudnunk kell ezekről a megfelelő védekezési stratégia kialakítása miatt” – mondta a Sky News riporterének.

A kaliforniai variáns egyik mutációja a vírus tüskefehérjéjét érinti, annak is a receptorkötő részét. Az itt tapasztalt mutációk viszont a korábban sikerrel alkalmazott mesterséges antitest, illetve a már fertőzött, de meggyógyult betegek plazmájával történő kezelések hatástalanságához vezethetnek. Előbbiből kapott Donald Trump is, aki látványosan hamar gyógyult meg a koronavírus fertőzésből, annak ellenére, hogy több, a betegség súlyos lefolyására is hajlamosító rizikófaktorral rendelkezett. Mindenképpen aggasztó lenne tehát, ha az új variáns esetében ezek a kezelési lehetőségek már hatástalanok lennének. Azt, hogy a jelenleg elérhető vakcinák megvédenek-e a kaliforniai mutáns ellen, jelenleg vizsgálják a Cedars-Sinai kutatói.

A szerző klinikai immunológus-szakorvos.

(Borítókép: A kaliforniai Cedars Sinai Medical Center. Fotó: Kirk McKoy / Los Angeles Times / Getty Images)