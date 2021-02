A leeső vakcinák haszonélvezői a haverok és a járókelők

Seattle városában meghibásodott és kiolvadt egy koronavírusvakcina-tárolásra használt fagyasztó. Az ott dolgozók nem akarták, hogy kárba vesszen 1600 dózis Covid elleni védőoltás, ezért meglehetősen kreatív megoldáshoz nyúltak a Washington Post tudósítása szerint. Kevin Brooks, a Swedish Health Services igazgatója arról számolt be, hogy munkatársai elkezdtek telefonálni és SMS-eket küldeni mindenkinek, barátnak, ismerősnek, akinek csak tudtak, hogy jöjjenek beoltatni magukat, mielőtt a vakcinák megromlanak. Egy idősebb hölgy papucsban és köntösben érkezett, felöltözni már nem lett volna ideje. Amikor még mindig maradt kiolvadt és így a lejárati idejéhez közelítő oltóanyag,

a személyzet kiment az utcára, és minden arra járót beoltott, aki ezt igényelte.

Hajnali négy körül végeztek, és végül egyetlen dózis sem veszett kárba. Volt, akit az autójában ülve oltottak be a letekert ablakon keresztül. Ez Amerikában már nem is számít extrém esetnek, sok oltópont kifejezetten így működik. Mivel az így véghez vitt hevenyészett oltási kampány során beoltott 1600 beteg második dózist is igényel majd, ők a prioritásban elfoglalt helyüktől függetlenül természetesen a második adagot is megkapják majd, immáron előre egyeztetett időpontban.

Hasonló esetre korábban is volt példa, mivel a Pfizer-vakcina -70 fokos tárolást igényel, a Moderna oltása pedig -20 fokon tárolandó. Ennek következtében ha a fagyasztás nehézségekbe ütközött, az oltási prioritást nem mindig sikerült betartani, és ad hoc megoldást kellett keresni a vakcinák kidobását elkerülendő. Oregon államban például a vakcinákat szállító teherautó fagyasztója mondta fel a szolgálatot, és a szállítók ráadásul forgalmi dugóba kerültek az autópályán. Így ők végül a dugóban álló többi autó utasait oltották be. A helyzeten valamelyest javítani fog a nemsokára várható Janssen-oltás, amely hagyományos hűtőgépben is tárolható, nem igényel fagyasztást, ahogyan az AstraZeneca oltása és az orosz Szputnyik sem. A Janssen oltása ráadásul csak egy dózist igényel majd, ami nagyban megkönnyiti a tervezést és a kivitelezést is.