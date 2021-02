Varga Mihály: Gyorsabb volt a visszaesés, mint a nagy gazdasági világválság alatt

Remélhetőleg már idén magához fog térni a magyar gazdaság – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth Rádió vasárnap reggeli műsorában.

– mondta Varga Mihály. A magyar gazdaságpolitika azonban szerencsére már korábban reagált.

2019 nyarán egy gazdaságvédelmi akcióterv indult el, ami nagyon kellett, hogy talpon maradjunk egy válság esetén. 2020 tavaszán ezt folytattuk, négyezer milliárd forintot fektettünk be a gazdaságba. Adócsökkentést és járulékcsökkentést is végrehajtottunk, valamint a szociális hozzájárulást is csökkentettük, amit reményeink szerint folytatni is fogunk a jövőben. A számok hűen tükrözik vissza, hogy egy százalék körül terveztük a hiányt, de ez végül ötezer milliárd forintra nőtt. Fegyelmezetten tartottuk az államháztartási hiányt, így tartalékokhoz tudtunk nyúlni, mivel korábban rendeztük az adósságot. Ez most sajnos 8-9 százalékosra növekedett, ami átmenetileg tovább is fog tartani. De ezt vállalni kell, mert a kormány nem engedheti meg magának, hogy az emberek veszélybe kerüljenek.