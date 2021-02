Ennyit fizetnek az éttermek az online rendelésért

A Covid előtti időszakban is folyamatosan nőtt az online rendelés népszerűsége, de igazán a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások hozták el a házhoz szállítás „aranykorát”. A legnagyobb szereplők jelentős növekedésttapasztaltak , de az éttermek a bezárások miatt válaszút elé kerültek, ha nem akarták véglegesen lehúzni a rolót.

A következő alternatívák közül kell(ett) választaniuk:

Ideiglenesen bezárnak: Ez a döntés számos kockázatot rejt magában. Nem tudják, hogy meddig nem nyithatnak ki, mi lesz az alkalmazottakkal, és hogy az újranyitáskor mennyien állnak majd rendelkezésre közülük egy esetleges leépítés után.

Ez a döntés számos kockázatot rejt magában. Nem tudják, hogy meddig nem nyithatnak ki, mi lesz az alkalmazottakkal, és hogy az újranyitáskor mennyien állnak majd rendelkezésre közülük egy esetleges leépítés után. Elviteles üzemmódra állnak át: A vásárlók helyben vehetik át az ételt. Ez jobb, mint a semmi, de azokkal az éttermekkel szemben, ahol kiszállítás is lehetséges, jelentősen alulmaradhatnak a versenyben.

A vásárlók helyben vehetik át az ételt. Ez jobb, mint a semmi, de azokkal az éttermekkel szemben, ahol kiszállítás is lehetséges, jelentősen alulmaradhatnak a versenyben. Saját futárral szállítanak ki: Ebben az esetben a rendelés módjai kulcsfontosságúak. A telefonos rendelés kevésbé korszerű, nehezen visszakövethető, és a fizetés szintén körülményesebb, mint egy online rendelőfelületen. Természetesen az étterem maga is fejleszthet a rendelésre alkalmas weboldalt, azonban annak a fejlesztése és a marketingköltsége nagyon magas lehet, kevés szereplő engedheti ezt meg magának, és ezeknek a látogatottsága is alacsony. A futárt pedig nem csak akkor kell kifizetni, ha népszerű a kiszállítás az étteremben.

Ebben az esetben a rendelés módjai kulcsfontosságúak. A telefonos rendelés kevésbé korszerű, nehezen visszakövethető, és a fizetés szintén körülményesebb, mint egy online rendelőfelületen. Természetesen az étterem maga is fejleszthet a rendelésre alkalmas weboldalt, azonban annak a fejlesztése és a marketingköltsége nagyon magas lehet, kevés szereplő engedheti ezt meg magának, és ezeknek a látogatottsága is alacsony. A futárt pedig nem csak akkor kell kifizetni, ha népszerű a kiszállítás az étteremben. Csatlakoznak egy online ételrendelő platformhoz: Az ezekhez való csatlakozás nagyban növelheti a forgalmat, mivel ezeket az oldalakat viszonylag sok felhasználó látogatja. A legtöbb szolgáltató nemcsak az online rendelési lehetőséget biztosítja, hanem futárszolgáltatást is. Jellemzően jutalékért dolgoznak, így a kihasználtság arányában kell fizetni. Az egyes szolgáltatók között nagy eltérések lehetnek, emellett van, ahol a kiszállításért külön is kell fizetni, ami jellemzően a megrendelőt terheli.

Ezek közül sajnos nincs univerzális jó megoldás, az adott vendéglátónak kell eldöntenie, hogy a forgalma, elhelyezkedése és anyagi helyzete alapján melyik lehetőség mellett dönt.

Magyarországon a legnagyobb éttermeket összefogó rendelési platformokat a NetPincér, a Wolt és a Bolt Food üzemelteti.

Ezek az oldalak nemcsak egy rendelési felületet, de futárszolgáltatást is nyújtanak szerződő partnereiknek. Egyéni vagy egységes, főként jutalékrendszeren alapuló megállapodásokkal működnek együtt az éttermekkel. Érdemes kiemelni, hogy vannak olyan oldalak is, akik más megközelítést alkalmaznak, és jóval kedvezményesebben, pusztán rendelési felületet biztosítanak az éttermek számára, ahol számos vendéglátóhely elérhető, de a futárról maguk a szerződő partnerek gondoskodnak. Ilyen az Éhenhalok.hu, és ebben a szegmensben egy új szereplőt, az Enniakarok.hu-t is érdemes megemlítenünk, de ezekről később lesz szó, először nézzük a nagyhalakat.

A piacvezető

A NetPincér 1999 óta létezik, ezzel a legrégebb óta jelen lévő és ma Magyarországon a legnépszerűbb piaci szereplő. Az eredetileg magyar cég mára már beolvadt a Delivery Hero nevű németországi központú nemzetközi óriásba, ami több mint negyven országban van jelen. Eleinte csak rendelési felületként szolgált, de 2018-tól saját futárszolgáltatását is elindította NetPincér GO néven. A weboldalról és az applikációból több mint 800 magyarországi településen rendelhetünk, a partnereinek száma pedig meghaladja a 2500-at.

A cég sokáig monopolhelyzetben volt, a legnagyobb forgalmat ma is a NetPincér generálja, ezért az éttermeknek viszonylag kevés mozgásterük van a velük való egyezkedésben. Egyedi szerződések alapján Budapesten átlagosan 17-23 százalék, vidéken 15-20 százalék jutalékért bocsátják az éttermek rendelkezésére online rendelési felületeiket, a NetPincér GO szolgáltatást pedig Budapesten 25-30, vidéken 20-25 százalék az oldalon történt megrendelés utáni részesedésért vehetik igénybe a szerződő partnerek, a megkérdezett éttermek elmondása alapján.

Hol Wolt, hol nem Wolt…

A Wolt szintén egy multinacionális cég. A finn startup 2014-ben indult, Magyarországon 2018-ban jelent meg, először Budapesten. Azóta több vidéki nagyvárosban, köztük Pécsen, Szegeden, Debrecenben, Miskolcon, Győrben és Budaörsön is rendelhetünk rajtuk keresztül.

Minden esetben saját futárokkal dolgoznak, ezért pedig fix kiszállítási díjat számolnak fel, ami a rendelőt terheli. Ennek alapdíja 499 forint, ami másfél kilométeren felül távolságarányosan növekszik, egyes zónákban kedvezőbb. Február elejétől azonban mindenhol egységesen 249 forintos alapdíjért szállítanak egy kilométeren belül. A Wolttal való szerződés az éttermek által fizetett díj szempontjából kedvezőbb, mint a NetPincér esetében, a 15 százalék körüli jutalékért cserébe hasonló szolgáltatást nyújt, mint a NetPincér GO, de az internetes oldal és az applikációk elérése, illetve a partnerek száma, ezáltal a választási lehetőségek mennyisége is kisebb.

Taxisofőrből pizzafutár

A legnépszerűbb szolgáltatók között, mind megjelenését, mind népszerűségét tekintve, a magyarországi piacon a Bolt a harmadik. A 2013-ban Észtországban Taxify néven alapított cég ma már 40 ország több mint 200 városában van jelen világszerte, és nemcsak taxizással, de elektromos rollerhálózat-üzemeltetéssel és Bolt Food néven ételek házhoz szállításával is foglalkozik. Utóbbi 2020 áprilisa óta van jelen Magyarországon.

A Bolt Food szolgáltatásai kezdetben csak Budapest bizonyos kerületeiben voltak elérhetőek, de ma már a főváros környékén számos más településre is szállítanak. Náluk is van kiszállítási díj, amely a vevőt terheli, melynek alapösszege 500 forint az első két kilométeren, majd további ötszáz méterenként 100 forinttal emelkedik. Körülbelül 30 százalék jutalékért bocsátják szerződő partnereik rendelkezésére rendelési felületüket és futárszolgáltatásukat, emellett pedig egy 100 eurós csatlakozási díjat is felszámolnak, de ezt nem kell a belépéskor megfizetni.

Hol vannak a magyar cégek?

Vannak a piacon a nemzetközi szereplőkön kívül magyar vállalatok is, akik online rendelési felületet biztosítanak az éttermek számára. Ezeknek az oldalaknak az elérése kisebb, de alacsonyobb jutalékért dolgoznak, főleg a saját futárral rendelkező és a fent említett hármas által még nem meghódított településeken tudnak versenybe szállni.

Az Éhenhalok.hu 2016-ban indult, és teljesen hazai tulajdonban van. Saját honlapján a külföldi óriásokkal szemben határozza meg magát. Nemcsak böngészőből, de applikáción keresztül is rendelhetünk tőlük. Megalakulása óta folyamatosan növekszik, azonban ez a fejlődés az új külföldi szereplők megjelenésével lassulni kezdett. Jelenleg a fővárosban és a környező településeken kívül számos vidéki partnerrel is rendelkezik.

Jutalékrendszere kedvezőbb, mint az óriáscégeké, de az Éhenhalok.hu csak rendelési felületet és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat kínál, átlagosan 10-15 százalékos jutalékért cserébe. Emellett változó mértékű kiszállítási díj is felszámolásra kerülhet, de ezt az éttermek határozzák meg, akik saját futárokkal dolgoznak.

A koronavírus-járvány első hulláma idején megjelent egy másik magyar szereplő is, aki egy éttermek számára egyszerűen, kedvező feltételek mellet használható rendelési felület megalkotását tűzte ki céljául. Az EnniAkarok.hu Budapest számos kerületében és más Pest megyei településeken biztosít megjelenést a velük szerződő éttermeknek jelenleg a piacon elérhető legalacsonyabb jutalékért cserébe.

Tavaly áprilisban indultunk, amikor a koronavírus-járvány miatt hozott rendelkezések következtében be kellett zárniuk a vendéglátóhelyeknek. Ekkor néhány éttermet üzemeltető barátunk megkérésére fejlesztettünk egy alapfunkciókkal rendelkező weboldalt, amivel tudták fogadni a rendeléseket, mivel a piacvezető szolgáltatókkal nem szeretettek volna leszerződni a magas jutalék miatt. Mi eredetileg egy szoftverfejlesztéssel foglalkozó cég vagyunk, ennek köszönhetően haladtunk ilyen gyorsan a projekttel, és hoztunk létre egy teljes platformot. A rendszer novemberre stabilizálódott, így elkezdtünk az értékesítésre fókuszálni, és azóta folyamatosan csatlakoznak a budapesti és az agglomerációban lévő éttermek

– nyilatkozott az indulásról a cég vezetője az Indexnek.

Megérkezett az éttermek megmentője?

Az Éhenhalok.hu és az EnniAkarok.hu azoknak a cégeknek jelenthetnek elsősorban megoldást, akik nem akarnak – illetve elhelyezkedésük miatt nem tudnak – szerződést kötni a három óriás valamelyikével, vagy saját futárokat szeretnének alkalmazni különböző okok miatt. Az EnniAkarok.hu online felületét 6 százalékos jutalékért cserébe bocsátja a felhasználók rendelkezésére, de a jelenlegi helyzetben nagy dobásra készülnek. Mivel a honlapot magát is a koronavírus-járvány hívta életre, szeretnének további segítséget nyújtani a vendéglátóhelyeknek. A cég bejelentette, hogy

szerződő partnereinek ingyenesen, nulla százalék jutalékért cserébe bocsátja rendelkezésre a weboldal szolgáltatásait,

a vendéglátóhelyek kötelező zárvatartásának feloldásáig és az azt követő egy hónapban, de legfeljebb június 1-ig, ezzel segítve azokat a vállalkozókat, akik a jelenlegi helyzetben nehezen jutnak el a fogyasztókhoz.

Mire ébred a vendéglátás a Covid után?

Kétségtelen, hogy a világjárvány legnagyobb vesztesei gazdaságilag a vendéglátásban és a turizmusban dolgozók. Az éttermek számára a házhoz szállítás sok esetben biztosíthatja legalább a túlélést, de számos étterem tudott bővíteni is a járvány ideje alatt a futároknak köszönhetően. Ebben a folyamatban kulcsszerepet játszanak a fentiekhez hasonló online felületek, amik egyszerűbbé, könnyebbé és természetesebbé tették az ételrendelés folyamatát az elmúlt időszakban. A kiszállításnak nagy szerepe lehet nemcsak a járványhelyzet átvészelésében, de az éttermeknek a köztudatban való megmaradásában is, így érdemes lesz megfigyelni, hogyan változik a különböző vendéglátóhelyek népszerűsége a korlátozások feloldása után.

(Borítókép: Index Fotós: Csomor Ádám)