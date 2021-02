Már az 50 ezer dollárt nyaldossa a bitcoin

Alaposan berobbantotta a hetet kriptofronton Elon Musk Teslája, amely bejelentette, hogy 1,5 milliárd dollárt fordított a legnagyobb kapitalizációjú kriptodeviza vásárlására.

Mi is az a bitcoin? A bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, amelyből szigorúan meghatározott mennyiség bányászható. A maximális készlete 21 millió, cikkünk megjelenéséig valamivel több mint 2,37 millió kibányászható bitcoin maradt. A bitcoin nem áll egyetlen jegybank ellenőrzése alatt sem, a decentralizált szoftverrendszer nem manipulálható, a felhasználók között gyakorlatilag díjtalan, azonnali pénzmozgást garantál. Átlagosan egy bitcoint 10 percenként találnak meg a bányászok, ez alapján a plafont jelentő 21 millió bitcoin utolsó darabjait 2140-ben találnák meg. Ám a bányászkapacitás jelenlegi növekedési tendenciáját alapul véve az elemzők 2040–2050 közöttre teszik azt a dátumot, amikorra az összes bitcoin 99,9 százaléka ki lesz bányászva.

A hírekre már tegnap új rekordszintet ért el a bitcoin árfolyama a dollárral szemben: több több mint 13 százalékos erősödéssel 44 ezer dollár fölé emelkedett. De itt nincs vége a történetnek, ugyanis közép-európai idő szerint reggel 8 óráig tovább erősödött és új árfolyamcsúcsot ért el kedd délelőtt:

a bitcoin árfolyama 48 ezer dollár felett is járt kedd délelőtt.

Kevéssel 14 óra előtt a bitcoinnal 45 300 dollár környékén kereskedtek, ami

egy hét alatt majdnem 30 százalékos,

egy hónap alatt 13 százalékos,

három hónap alatt 200 százalékos, míg

éves szinten 350 százalékos

emelkedést jelent. Arról nem is beszélve, hogy öt év alatt több mint 12 000 százalékot (!) erősödött, azaz értéke több mint százszorosára nőtt.

De... miért?

A közvetlen kiváltó okok mögött egyértelműen a Tesla-bejelentés áll: a kaliforniai cég azon túl, hogy bevásárolt bitcoinból, tett még egy fontos bejelentést, miszerint ezentúl már bitcoinnal is lehet fizetni a Teslánál. A Portfolio össze is szedte, mi állhat még a meredek emelkedés hátterében.

A listát azzal kezdik, hogy májusban feleződött a bitcoin, ami azt jelenti, hogy a bányászat outputja a felére csökkent – a meglévő eszközök értékét már ez is jelentősen felhajtotta. Számos kritpodeviza-alap indult és az intézményi befektetők is elkezdtek bitcoinnal kereskedni, többek között a világ legnagyobb alapkezelője, a BlackRock is engedélyezte, hogy alapjai határidős bitcoinpozíciókat vegyenek fel, a Square, Jack Dorsey fizetési cége volt az első mainstream tőzsdei cég, amely bejelentette, hogy bitcoint vettek, majd rövidesen ezután a PayPal is úgy döntött, hogy kriptodeviza-szolgáltatást indít, amivel igen erősen nőtt a bitcoin legitimitása – utóbbit pedig az is erősíti, hogy a digitális devizák (stablecoinok) is egyre népszerűbbek. Erre jó példa, hogy az elmúlt időszakban nem csupán a bitcoin árfolyama szárnyal: a második legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező ethereum árfolyama is közel 300 százalékot emelkedett az elmúlt három hónapban.

A virtuális fizetőeszközök elfogadottsága szabályozói szinten is növekszik

– írja a portál, hozzátéve, hogy több gazdaságban (ideértve az EU-t és az USA-t is) pár éven belül átfogó szabályozás jöhet, és legális keretek közé szorítanák a használatát. Ott vannak továbbá azok az országok is, amelyek saját virtuális devizával kísérleteznek (lásd Kína vagy Svédország).

Végül a JPMorgant említi még a gazdasági portál az okok között: a JPM egy bankközi fizetési rendszert indított el saját blockchainalapú technológiájával azért, hogy létrehozzon egy dollárhoz kötött „JPM coin” nevű digitális eszközt.

Hol lehet a vége?

Korábbi cikkünkben – amelyet decemberben még azért írtunk, mert átlépte a 20 ezret az árfolyam – szakértőket kérdeztünk arról is, hol állhat meg a bitcoin szárnyalása.

Az idei értékplafon valahol 50 és 100 ezer dollár között várható. Ez óvatos becslés, az intézményi befektetők elemzői 300–400 ezer dolláros prognózist mondanak a csúcsra, szerintem ez azért túlzó. Ahhoz, hogy az arany piaci kapitalizációját elérje, 500 ezer dolláros stabil árfolyamra lenne szükség

– mondta az Indexnek Debreczeni Barnabás, a Magyar Bitcoin Egyesület elnökségi tagja. Nos, ha folytatódik a felhajtás a bitcoin körül, akkor úgy fest, nagyon hamar megérkezik a szakértő által várt sávba a bitcoin árfolyama.

(Borítókép: Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója 2019. január 7-én. Fotó: Qilai Shen / Bloomberg / Getty Images)