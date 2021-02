Alaposan átrendezte az ingatlanpiacot a koronavírus-járvány. Az emberek nehezen bírják a bezártságot, így sokan próbáltak elmenekülni a panellakásokból, és olyan helyre költözni, ahol legalább van egy kis zöld terület, egy kis kert. Ezt jól mutatja, hogy az ingatlanközvetítő cégeknél megszaporodtak az eladó lakások, ám az eladók elsősorban nem vásárolni akarnak helyette, hanem inkább építeni.

Húsz évvel ezelőtt még a 120–150 négyzetméteres, földszintes ház volt az igény, most azonban csökkentek a méretek, főleg abban a körben, amelyik a járvány miatt menekülne el a panelekből. Ők inkább 50-60 négyzetméteres házban gondolkodnak, és kertre is csak annyi igényük van, hogy legyen egy talpalatnyi zöldjük. Jellemzően azt mondják, elegendő akkora kert, hogy a fűnyíróhoz ne kelljen hosszabbító

– mondta az Indexnek Kárpáti József, az ÉVOSZ környezettudatos és szerelt technológiás szakmai tagozatának elnöke, aki elárulta azt is, hogy egyre nagyobb az igény a készházakra.

Amíg nagyjából két évtizede a családi házas piac körülbelül 3,5 százalékát képviselték ezek a típusú házak, addig

mostanra jóval 15 százalék fölé emelkedett a könnyűszerkezetes készházak aránya a hagyományosokéhoz képest.

Ennek több oka is van.

Kárpáti József szerint nőtt a bizalom a készházak iránt, egyre többen ismerik, jó véleménnyel vannak róla, és már nem az az első kérdés, mint 10-12 évvel ezelőtt, hogy mennyi ideig marad meg, vagy hogyan ázik el.

Az is nagy előnye, hogy ipari körülmények között készül el, vagyis minden méretpontos, a vázszerkezeteket is pontosan vágják, alacsonyabb a fűtési költség, mivel a falak hőszigetelése is jó, ráadásul a téglához képest elég fele olyan vastag falat felhúzni. Ezzel az ingatlanosok is jól járnak, mert egy 100 négyzetméteres családi háznál kialakulhat plusz 5-6-7 négyzetméter hasznos felület is, márpedig az értékesítők leginkább négyzetméteráron árulnak.

Ráadásul az sem mellékes, hogy gyorsan elkészülnek.

Ha van megfelelő szakembergárda, a gyárban kellő kapacitás és minden elő van készítve, akkor egy száz négyzetméteres családi ház akár két és fél hónap alatt kulcsrakészre építhető, de volt olyan, amely harmincegy nap alatt elkészült

– mondta Kárpáti.

És hogy mennyibe kerül egy néhány hét vagy hónap alatt felhúzható készház?

Bár nincs két egyforma ház, nagyjából nettó 400 ezer forint körül mozog a négyzetméterár – persze ez is változó –, vagyis

egy 50-60 négyzetméteres házat akár 20–24 millió forintból fel lehet építeni, de ehhez hozzákell számolni még a telek árát.

Ezekkel a tulajdonságokkal nem meglepő, ha növekszik az igény a készházakra, igaz, nagy szerepet játszik benne az is, hogy öt százalékról 27 százalékra emelték az áfát. Ezért 2019. december 31-ig egymást érték a megrendelések, hogy az emberek még ötszázalékos áfa mellett építtessenek házat 2020-ban. Utána értelemszerűen csökkent a kereslet, majd amikor októberben bejelentették, hogy 2021-től az otthonteremtési programmal ismét ötszázalékos lesz az áfa, leálltak a kifizetések, az építkezések, a szerződéskötések, mivel mindenki az új kedvezményekre várt.

Arra számítunk, hogy idén pozitív irányt vesz a megrendelésállomány és az érdeklődés is az ötszázalékos áfa miatt, ráadásul a környezettudatosság is előtérbe kerül. Ha minden jól alakul, akár húsz százalék fölé is mehet a könnyűszerkezetes készházak aránya 2021-ben

– mondta Kárpáti József.

