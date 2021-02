Dupla pénzhez juthatnak a fogászok

Másfélszeresére emelkedik a fogászati finanszírozás állami kerete, így

Erről Gerle János, a Magyar Orvosi Kamara fogorvosi területért felelős vezetője beszélt az InfoRádióban. A szakember tájékoztatott róla, hogy szájsebészek és más fogszakorvosok számára is elérhető lesz a lehetőség.

Gerle János szerint a jelentős forrás felhasználásával már az alapellátásban résztvevő fogászoknak is lehetősége lesz hasonlóan gazdálkodni, mint más orvosszakmákban dolgozó kollégáiknak.

A támogatás teljes összegét csak a praxisközösségbe tömörülő fogászok vehetik igénybe. Ha valaki nem vesz részt a praxisközösségben, a bértámogatásnak csak a harminc százalékát kapja meg.

Az átalakítás nemcsak a bérekben nyilvánul meg, hanem szerkezeti változás is jön, az alapellátásnál a háziorvosokat, a házi gyermekorvosokat és a fogorvosokat is érinti ez. A célja az, hogy a praxisközösségek által jobban tudjanak igazodni a területi igényekhez, és jobban ki tudják szolgálni az ott élőket. A helyzet még kidolgozatlan, most folyik a háttérmunka, amely megadja a majdani praxisközösségek működési kereteit