Elkelt a balatonszemesi kemping is

Sikeres volt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. árverése, ahol egy ismeretlen licitáló szerezte meg az állami tulajdonban lévő Balatoni Hajózási Zrt. által eladásra meghirdetett balatonszemesi Hattyú kempinget – derül ki az MNV aukciós oldaláról. Licitálni január 20-tól lehetett.

Az utolsó napokban futott be egy ajánlat a kikiáltási áron, ami egymilliárd-tizenhatmillió forint volt.

Ez már a második kísérlet volt a balatonszemesi kemping eladására, de az őszi forduló nem járt sikerrel — írta az Mfor.hu.

Az eladás után nem lesz kötelező megtartani a kemping funkciót, akár luxus apartmanház is felhúzható, amelynek révén vélhetően gyorsabban megtérülhet a befektetés. Ettől félnek a helyiek is, akik egy petícióval és civil összefogással próbálják elérni, hogy a jelenlegi kemping-funkció megmaradjon. Néhány nap alatt négyszáznál is több aláírás gyűlt össze a mintegy kétezer lakosú faluban.