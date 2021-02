Holnaptól nincs tb-potyázás

Vége a türelmi időnek, a potyautastörvény szigora most éri utol azokat, akik legalább hathavi egészségügyi szolgáltatási járulékkal tartoznak a NAV-nak.

Napokon belül lejár a türelmi idő, február 12-től érvénytelenek lesznek azoknak a tajszámai, akik hathavi vagy annál is több egészségügyi szolgáltatási járuléktartozást halmoztak fel. Mindez az jelenti, hogy aki nem rendelkezik érvényes tajkártyával, ő ugyan továbbra is jogosult az állami egészségügyi ellátásra, megkapja a szükséges kezelést, kezeléseket, majd utána számlát is az adott beavatkozásról. Listaáron.

A Pénzügyminisztérium jelenleg több mint 70 ezerre teszi azoknak a magyaroknak a számát, akik most kihullanak a rendszerből, azaz a jogosultak és a biztosítottak köréből, mert tartoznak azzal a bizonyos hathavi összeggel.

(A tavalyi havi 7710, valamint napi 257 forint után az év elejétől már havonta 8 ezer forintot kell fizetniük az érintetteknek, ami napi bontásban 270 forintra módosult.)

Friss információ, hogy a koronavírus elleni oltás ingyenes, a vakcinát az is megkapja, akinek nagyobb járuléktartozás miatt pénteken vagy később érvénytelenítik a tajszámát – közölte a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a Magyar Nemzettel.

Ki számít biztosítottnak, akit ingyen látnak el a hazai egészségügyben? Egyfelől beszélhetünk biztosítottakról és olyanokról, akik a biztosítottakon túl különböző jogcímeken jogosultak az egészségügyi szolgáltatásra. Előbbiek jellemzően a teljes vagy részmunkaidőben dolgozók, az álláskeresési támogatásban részesülők, bizonyos őstermelők, valamint az egyéni és társas vállalkozók. Utóbbiak zömmel a nyugdíjasok, a nappalis diákok, a megváltozott munkaképességűek, valamint azok, akik anyasági/apasági támogatásokat (csed, gyed stb.) kapnak vagy szociálisan rászorulnak. Őket mind ellátják anélkül a hazai egészségügyben, hogy utána a NAV kiállítaná számukra a szolgáltatásról a számlát. Ha az illető nem biztosított, sem más jogcímen nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

Érvényes vs. érvénytelen tajkártya

2020. július 1-jén lépett életbe a 2019 decemberében megszavazott, legtöbbször potyautastörvénynek nevezett új szabályozás, amely kizárja a térítésmentes állami egészségügyből mindazokat, akik hat hónapig nem fizetik a társadalombiztosítási járulékot.

A kormány végül nem váltotta be az ígéretét, miszerint ezalól kivételt képeznek majd a sürgősségi, életmentő ellátások.

Tavaly augusztus végén váratlanul megjelent egy Emberi Erőforrások Minisztériuma által jegyzett rendelet, amely kimondta: akinek a tartozás miatt érvénytelenítik a tajszámát, mégis fizetnie kell a sürgősségi ellátásokért. Ezek után szakmai és lakossági oldalról is viszonylag sűrűn megfogalmazódó kritika, hogy az

új törvény a legkiszolgáltatottabbak, például az önhibájukon kívül nem dolgozókat hozza csak még méltatlanabb helyzetbe.

A kritikák élét tompítja: van többnyire 45 napos türelmi idő a rendszerben, mikortól egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni. Ha például valaki dolgozott, ám megszűnt a munkaviszonya, és még nem talált újat, akkor újabb 45 napig még jogosult az egészségügyi szolgáltatásra. Feltéve, hogy a megszűnés előtt megszakítás nélkül legalább 45 napig be volt jelentve.

A fizetési kötelezettség értelemszerűen megszűnik, ha biztosítási jogviszonyunk lesz, vagy más jogcímen jogosultságot szerzünk az egészségügyi szolgáltatásra. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot helyettünk megfizetheti más személy vagy szerv is, ehhez viszont minden esetben szükség van a NAV jóváhagyására. Ezt az átvállalást az ún. T1011U jelű adatlap adatlapon kell bejelenteni.

A tajszám legkorábban a tartozás megfizetése utáni naptól lesz újra érvényes. Akinek például vagyoni vagy szociális helyzetéből eredően járulékfizetési problémája van, nem tudja befizetni határidőre az egészségügyi szolgáltatási járulékot, kérhet részletfizetést, halasztást vagy mérséklést a NAV-tól, azonban csak akkor, ha ennek fennállnak a törvényi feltételei.

(Borítókép: Egy budapesti rendelőintézet váróterme 2018-ban. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)