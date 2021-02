Megszületett a megállapodás, ennyi lesz az alapbér a Tesconál

Megállapodott a 2021-es bérfejlesztésről a Tesco-Global Áruházak Zrt. és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ), valamint a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) – áll a Tesco sajtóközleményében.

Átlagosan 5,5 százalékkal emelik az áruházakban és logisztikai központokban dolgozó munkatársai bérét

Valamint 2021-ben is gyermekvállalási és beiskolázási, jubileumi, egészségügyi és szociális elemeket is tartalmazó juttatási csomaggal egészíti ezt ki közel 4 milliárd forint értékben – írták.

A Tesco-Global Zrt. ügyvezető igazgatója a megállapodás kapcsán elmondta, a céljuk az volt, hogy 2021-ben is olyan bérpolitikát folytassanak, ami a jelenlegi kihívásokkal teli helyzetben is egyszerre szolgálja a munkatársak és a fenntartható működés érdekeit. Hozzáteszik: az, hogy már a tárgyalások második fordulójában meg tudtak állapodni a szakszervezetekkel azt jelzi, hogy a Tesco ajánlata találkozott az általuk megfogalmazott béremelési alapelvekkel is.

A Tesco és a szakszervezetek közötti megállapodás eredményeként a vállalat 2021. március 1-jétől minimum bruttó 250.000 forint alapbéren foglalkoztatja a kollégákat.

A teljes juttatási csomag így az átlagos műszakpótlékkal és túlórával, a 16 ezer forint cafetériával, a munkaerőpiaci sajátosságokra reflektáló lokációs pótlékkal Budapesten több mint bruttó 320 ezer forintra emelkedik, lokációs pótlék nélkül pedig 300 ezer forint körül alakul – részletezik.

„Korrekt tárgyalás, korrekt ajánlat: az inflációt jelentősen meghaladó emeléssel a Tesco egyértelműen jelezte, hogy a jelenlegi kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is elkötelezett amellett, hogy továbbra is befektessen a munkatársak bérébe és juttatási csomagjába” – reagált Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke az emelésre.

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke pedig úgy fogalmazott: „a Tesco maximálisan figyelembe vette az általunk megfogalmazott elvárásokat, amelyek a jelenlegi helyzetben egyszerre voltak reálisak és tartották szem előtt a munkatársak érdekeit”.

Az Auchannál is ledobták a bérbombát

Az Auchan Retail Magyarországnál a legnagyobb állományt kitevő, nem vezető beosztásban dolgozó áruházi munkatársak alapbére a garantált bérminimumnál, illetve a minimálbér jogszabályban előírt emelésénél magasabb mértékben, átlagosan 5,6 százalékkal emelkedik márciustól – írta meg korábban az Index.