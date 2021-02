Orbán Viktor: tízmillió forintos ingyenhitelt kapnak a kisvállalkozások

Jelenleg a legfontosabb mindenki számára, hogy annyi védett ember legyen az országban, hogy a korlátozásokat „le tudjuk rúgni magunkról”, így pedig a legnagyobb veszteséget szenvedett ágazatokban is minél hamarabb vissza lehet térni az élet normális keretei közé – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott péntek reggeli interjújában.

A miniszterelnök szerint a gazdaság javulását eredményezné, ha azokat, akiket már beoltottak, vagy már átestek a víruson, ki lehetne engedni például a teraszos vendéglátóhelyekre,

már ezzel meg lehetne menteni több tízezer munkahelyet.

Úgy vélte továbbá, hogy az ország újraindítása lenne a legnagyobb segítség minden munkanélkülinek, és beszélt a kisvállalkozóknak szánt tízmillió forintos hitelről is, amelyre szerinte óriási érdeklődés lesz.

A legnagyobb segítség a kisvállalkozó számára, hogy hirtelen hozzá tud jutni könnyen, kamatmentesen 10 millió forinthoz, amit csak 3 év múlva kell elkezdeni törleszteni, szóval akinek kell, vigye

– mondta, hozzáfűzve, hogy nyitott lenne rá, hogy amennyi igény van, ebből annyit is folyósítson a kormányzat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy számítani kell rá, hogy szakemberhiány lesz, sőt, munkaerőhiányról is beszélt, emellett pedig egy soha – vagy inkább régen – nem látott lakásépítési lázra számít, hiszen a kisebb pénzű emberek számára például kézzelfoghatóbb az otthonfelújítási támogatás, mint a csok, amikor egy önálló házat kell felépíteni. Orbán Viktor azt is mondta, hogy