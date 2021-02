Dübörög a kiszállítás: volt, aki egymillió forintért rendelt tavaly

Az ételek, élelmiszerek házhoz szállítására óriási hatással voltak tavaly a járványügyi korlátozások. A Netpincér összeállításából kiderül, hogy volt, aki napi kétszer rendelte házhoz kedvenc ételeit, de olyan ügyfelük is akadt, aki a bevásárlását is szinte csak online intézte tavaly.

2020-ban összesen több mint 2000 étterem és üzlet jelezte a Netpincérhez való csatlakozási szándékát, így ma már országszerte 4500 felett van a partnereik száma, amellyel a másfél milliós megrendelői bázisukat látják el. A Netpincér közleményében több érdekességet is összegyűjtött a tavalyi évéről:

Míg 2019-ben 336 házhozszállítással tartotta a rekordot a legaktívabb felhasználó, addig 2020-ban ezt a számot az egyik megrendelő nemcsak elérte, de meg is duplázta összesen 687 rendeléssel.

rendeléssel. Olyan ügyfelük is volt, aki tavaly a változatosság jegyében összesen több mint 150 különböző partner kínálatát próbálta ki.

különböző partner kínálatát próbálta ki. Volt olyan felhasználó is, aki egész évben egyetlen helyről rendelt, csaknem 200 alkalommal.

alkalommal. Akadt olyan rendelő is, aki az év során összesen 323 alkalommal rendelt hamburgert.

alkalommal rendelt hamburgert. Egy szusirajongó 176 alkalommal szusizott, míg egy másik top rendelő 166-szor tett pizzát a kosarába az év során.

A Netpincérnél már nemcsak éttermekből, kávézókból vagy cukrászdákból lehet biztonságosan rendelni, de akár a bevásárlást is intézhetjük a felületen megtalálható több mint 200 üzlet kínálatának köszönhetően, nem beszélve a cég saját üzletláncáról, a Netpincér marketről, amely tavaly decemberben indult el – olvasható a cég közleményében.

Az egyik felhasználó olyannyira kihasználta a gyors online bevásárlás lehetőségét, hogy tavaly 200 alkalommal cserélte a sarki közértet az online rendelésre, összesen több mint 1 millió forint értékben. Nemcsak az élelmiszer-, de az alkoholrendelés is népszerű lett, amihez minden bizonnyal a járványügyi helyzet is hozzájárult. Már április-májusban is 50 százalékkal többen szereztek be alkoholt online rendeléssel, majd ez az arány a korlátozások feloldásával némileg csökkent, november-decemberben azonban ismét elérte a tavaszi szintet. Itt a legnépszerűbb tétel a sör volt, ezt követte a bor és pezsgő, a whiskey, a vodka, valamint a gin.

Sajtburger, sült krumpli és hamburger

2019-ben a leggyakrabban rendelt három étel a hasábburgonya, a gyros és a hawaii pizza volt, azonban 2020-ban átrendeződött a mezőny, és átvette a vezetést a sajtburger, a hasábburgonya a második helyre szorult, a harmadik helyen pedig a hamburger áll, a gyros és a hawaii pizza pedig visszacsúszott a negyedik és az ötödik helyre.