„Élő embert alig láttam az utcán” – pillanatkép a lezárt Melbourne-ből

Victoria állam kormánya még pénteken hirdette ki a négyes szintű korlátozásokat, a „lezárás” első körben öt napig tart, de akár meg is hosszabbíthatják. A riadalmat az okozta, hogy a melbourne-i reptér Hotel Inn nevű karanténszállójából elterjedt a SARS-CoV-2-es koronavírus, és péntekre már 13 új fertőzöttet találtak. Nincs félreértés, nincs elírás, a helyi kormány ennyi új eset után úgy érezte, el kell kezdenie korlátozni az emberek szabad mozgását, hogy gátat vessen a vírus terjedésének.

Péntek éjféltől a hivatalos közlés szerint csak 4 célból hagyhatták el az otthonukat az állam lakosai: ha létfenntartáshoz szükséges élelmiszert kell vásárolniuk, ha egészségügyi problémájuk van, ha rövid ideig szabadtéren akarnak sportolni, és ha nem tudják otthonról elvégezni a munkájukat.

A karantén sújtotta Melbourne-ben lakik Bélteky Róbert, a frissen a labdarúgó NB I-be jutott Budafoki MTE ausztrál–magyar származású tulajdonosa, és telefonon beszámolt nekünk a helyi tapasztalatokról.

„Sok ausztrál jön haza külföldről, buszokkal a repülőtérről rögtön a karanténszállodába viszik őket. Valakinek 2 hétig kell ott tartózkodnia, másoknak akár 4 hétig is.

Azonban a hatóság nagyon rosszul kezelte ezt a helyzetet, a karanténhoteleket kezdetben csak privát biztonsági őrök ellenőrizték, így sokan nem tartották be a kijárási tilalmat, s elterjesztették a vírust.

A másik gond az volt, hogy a hatóság telefonos QR-kód alapján szerette volna ellenőrizni a karanténba zártak mozgását, de ez sem működött megfelelően” – mesélte az üzletember, majd így folytatta: „Tasmania vagy Új Dél-Wales és Queensland eddig jól kezelte a járványt, ott a gazdasági teljesítőképesség már a vírus előtti szinten van, alig jön jelentés megbetegedésről.

Vannak városok, ahol hónapok óta egyetlen koronavírus-fertőzött sem volt, most mégis be kell zárkózni.

Ezzel szemben itt nálunk délen, Victoria államban ez a negyedik ilyen lezárás a koronavírus elterjedése óta. Tavaly nyáron volt az első nagy botrány a koronavírus kezelését illetően: több száz idős halt meg a fertőzés következtében a különböző idősotthonokban. Aztán javult a helyzet, péntekig napi 10 alatt volt az új fertőzések száma, ez egy 24 milliós országban nem túl magas.”

Pénteken viszont a növekvő fertőzésszám miatt gyökeres változást jelentett be a victoriai kormányfő, Daniel Andrews.

Tömegek rohanták meg a boltokat

„Azóta maximum 5 kilométeres távolságra hagyhatjuk csak el az otthonunkat. Csak abban az esetben, ha mozogni akarunk, el kell mennünk megvenni a legszükségesebb élelmiszereket, vagy ha nem tudunk otthonról dolgozni.

Az emberek a péntek 17 órás bejelentést követően, mely elrendelte az éjféli zárást, tízezrével rohanták meg az élelmiszerboltokat, vitték a WC-papírt, a fogkrémet. Verekedések ugyan nem voltak, de nem volt túl kényelmes bent lenni.

A házunkba csak a legközelebbi hozzátartozóinkat engedhetjük be, egyszerre csak 1 főt. Melbourne-ben bezártak a boltok, a kávézók, az éttermek, a nagyáruházak. Betiltották az esküvőket is, azok sem tarthatják meg, akik hónapok óta tervezgették. A profi sportesemények ugyan zajlanak, de szurkolók nélkül, még a gyerekfutballmeccseket is törölték.

A belváros teljesen kiürült: amikor szombat reggel bementem az irodába hazahozni a cuccomat, élő embert alig láttam az utcán, pedig csak a belvárosban mintegy másfél millió ember lakik”

– adott helyzetjelentést Bélteky Róbert. Hozzátette, az, hogy a Valentin-napi őrület elmaradt, több száz millió dolláros kiesést jelentett a kereskedelmi forgalomban. Ez még hagyján, mivel sok boltosnak a péntek óta tartó szigorúbb korlátozások előtt is hosszú ideig zárva kellett tartania, nagy az esély arra, hogy ők végleg lehúzzák a rolót. Nem is csoda, hogy a melbourne-i lakosok egy része kivonult az utcára.

A helyiek maszk nélkül nem tartózkodhatnak közterületen, ez nekünk, magyaroknak nem újdonság. Ahogy Európa jelentős részében, a diákok Melbourne-ben sem járnak iskolába, online tanulnak, és az irodákba is csak azok a dolgozók mennek be, akik nem tudják otthonról elvégezni a munkát. A tömegközlekedési eszközökön négyzetméterenként csak 2 ember utazhat. A legtöbben emiatt autóznak. A sporteseményeket nézők nélkül rendezik, így a most zajló Australian Opent is. A szervezők lebegtetik, hogy az egész bajnokságot lefújják, ugyanis az egyik játékos pozitív tesztet adott.

„Egyre több victoriai lakos véli úgy, hogy a kormány botrányosan kezelte a helyzetet, nem fordított elég figyelmet a védekezésre, s ez csúcsosodott ki a mostani lezárásban.

Mindössze 8 új fertőzött volt, mégis az egész tartományt újra lezárták. A kormány nem állt meg az éttermek, boltok bezárásánál, repülőjáratok nem jöhetnek Ausztráliába, így nagyon sokan külföldön ragadtak. A tartomány vezetése pedig nem kíván segíteni nekik ebben a helyzetben.”

Bélteky Róbert úgy látja, addig, amíg olyan lyukak vannak a rendszerben, amiket ő is tapasztalt a belföldi utazásai során, nem lesz komoly változás a védekezésben, így hiába ér véget a szigorú korlátozás csütörtökön.

Amikor a közelmúltban Melbourne-ből Sydney-be repült, felszállás előtt semmilyen módon nem szűrték az utasokat: sem hőmérsékletmérés, sem PCR-teszt nem volt. Teljesen szabadon mozoghat bárki, aki esetleg már megfertőződött.

(Borítókép: Reuters. Fotó: Sandra Sanders)