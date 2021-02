A bitcoin hátán erősödnek a kisebb kriptodevizák is

A bitcoin szárnyalását kihasználják a kisebb kriptodevizák is: a legnagyobb kriptopénz magával húzza többi altcoint is.

Pénteken újabb rekordot ért el a bitcoin árfolyama: a legnagyobb kapitalizációjú kriptodeviza értéke meghaladta az 53 ezer dollárt. Délután fél 5 körül a TeleTrader adatai szerint napi maximuma 53 700 dollár felett volt, ami új árfolyamcsúcs. Ekkor 13 százalékos heti pluszban állt, de ennél erősebb adat, hogy az elmúlt három hónapban 200 százalékot emelkedett az értéke.

Mi is az a bitcoin? A bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, amelyből szigorúan meghatározott mennyiség bányászható. A maximális készlete 21 millió, cikkünk megjelenéséig valamivel több mint 2,37 millió kibányászható bitcoin maradt. A bitcoin nem áll egyetlen jegybank ellenőrzése alatt sem, a decentralizált szoftverrendszer nem manipulálható, a felhasználók között gyakorlatilag díjtalan, azonnali pénzmozgást garantál. Átlagosan egy bitcoint 10 percenként találnak meg a bányászok, ez alapján a plafont jelentő 21 millió bitcoin utolsó darabjait 2140-ben találnák meg. Ám a bányászkapacitás jelenlegi növekedési tendenciáját alapul véve az elemzők 2040–2050 közöttre teszik azt a dátumot, amikorra az összes bitcoin 99,9 százaléka ki lesz bányászva.

A bitcoin ugyanis tavaly december elején még a 20 ezer dolláros szintet ostromolta, ezt át is törte még karácsony előtt. Akkor – december közepén – Debreczeni Barnabás, a Magyar Bitcoin Egyesület elnökségi tagja azt mondta az Indexnek, hogy a bitcoin árfolyamának értékplafonja 2021-ben valahol 50 és 100 ezer dollár között várható. „Ez óvatos becslés, az intézményi befektetők elemzői 300–400 ezer dolláros prognózist mondanak a csúcsra, szerintem ez azért túlzó” – tette akkor hozzá.

A legnagyobb kriptodeviza szárnyálasa természetesen magával húzta a teljes kriptopiacot is, amelynek kapitalizációja péntek délután több mint 1650 milliárd dollár.

Ebből csak a bitcoin piaci kapitalizációja 994 milliárd dollárt tesz ki, azaz a teljes piac mintegy 60 százalékát.

Hogy mégis mekkora biznisz a kriptodevizák piaca, talán az szemlélteti a legjobban, hogy a Coinmarketcap adatai szerint több mint 50 milliárd dollárnyi bitcoin cserélt gazdát az elmúlt 24 órában.

A teljes kriptopiacot magával húzta a bitcoin

A pandémia alatt, az elmúlt évben majdnem 450 százalékot erősödött a bitcoin árfolyama a dollárral szemben, a legnagyobb kriptodevizákat is magával húzva. Például a piaci kapitalizáció alapján második Ethereum értéke 645 százalékkal, a harmadik Binance Coin pedig majdnem 1200 százalékkal erősödött – csak az elmúlt 7 napban megduplázta értékét. Az Ethereum kapitalizációja körülbelül negyede (221 milliárd dollár) a bitcoinénak, míg a Binance Coiné már csak 40 milliárd dollárt tesz ki – tehát a bitcoin és az ether után már nagyon nagy az ugrás lefelé.

A Coinmarketcap péntek délután egyébként összesen több mint 8500 (!) különböző kriptodevizát tartott számon,

köztük több gyöngyszemet is. Az altcoinok (eredetileg a bitcoinnal szemben megalkotott alternatív kriptovaluták) között ott van például Elon Musk egyik nagy kedvence, a Dogecoin: a Tesla vezére tweetelt egyet, el is szállt az eredetileg is viccnek szánt kriptodeviza.

Doge, Evil, Trump és Putyin...

A Dogecoin nagyot ment az elmúlt időszakban: jelenleg piaci kapitalizációja alapján a 13. legnagyobb kriptodeviza a világon. Tavaly októberben értéke még mindössze 0,0002 centet ért (nem elírás, akkoriban még 1 forintot sem ért), ma viszont már több mint 5 centet, azaz több mint 16 forintot.

Aztán ott van még például az Evil Coin, amellyel mondjuk az elmúlt hetekben egyáltalán nem is kereskedtek, de létezik, piaci kapitalizációját pedig 151 ezer dollárra teszik, egy Evil Coin értéke pedig mindössze 0,7 cent.

Ennél jóval erősebb a füves kripto, a PotCoin, amelynek piaci kapitalizációja közel 7 millió dollár. Ezzel már azért napi szinten kereskednek, a forgalmi pár ezer dollárt tesz ki. Értéke ennek sem érte el az 1 centet pár hónapja, de ez is fel tudott ülni a bitcoin hajtotta hullámra, és értéke már eléri a 3 centet.

Van még TrumpCoin (piaci kapitalizációja 240 ezer dollár, értéke 3 cent), és ha van TrumpCoin, akkor kell, hogy legyen PutinCoin is (piaci kapitalizációja 62 ezer dollár, értéke elenyésző, mindössze a cent 200-ad része). A kriptodevizák elnevezésének gyakorlatilag csak a képzelet szab határt, miután bárki létrehozhat ilyet: a gyorséttermektől a macskákon át a pornóig szinte minden van.

(Borítókép: Bitcoin érmék. Fotó: Ozan Kose / AFP)