Nagyot ütött a járvány a Mol eredményein

A kihívásokkal járó járványhelyzet és gazdasági válság ellenére a Mol-csoport 464 millió dollár (140 milliárd forint) tiszta CCS EBITDA-t (újrabeszerzési árakkal becsült, kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményt) termelt 2020 utolsó negyedévében – ami 23 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest –, az egész éves tiszta CCS EBITDA-ja pedig 2,05 milliárd dollár (630 milliárd forint) volt, ami meghaladja a vállalat frissített célkitűzését – derült ki a Mol közleményéből.

A vállalatcsoport eredménye a járványhelyzet és a gazdasági válság miatt 2019-hez képest 16 százalékkal csökkent, de meghaladta utolsó, Covid után frissített célkitűzést (1,9 milliárd dollár).

A Kutatás-termelés (Upstream) szegmens szénhidrogén-termelése, köszönhetően az ACG-mező hozzájárulásának, 8 százalékkal nőtt 2020-ban, elérve a napi 120 ezer hordót. A szegmens EBITDA-ja azonban 34 százalékkal volt alacsonyabb az előző évhez képest, elsősorban az alacsony gáz- és olajárak miatt.

A Feldolgozás és kereskedelem (Downstream) újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja 133 millió dollárra (41 milliárd forintra) csökkent az év utolsó negyedévében. A szegmens eredményére a nyomott finomítói árrések és az utolsó negyedévben már megszokott szezonális hatás nyomta rá a bélyegét. Az üzletág egész éves eredménye 15 százalékkal maradt el az előző évitől.

A Fogyasztói Szolgáltatások 23 százalékkal növelte EBITDA-hozzájárulását a vállalatcsoport eredményéhez, és 2020 utolsó negyedévében 128 millió dollárt ért el. Az üzletág 2020-ban 510 millió dolláros (156 milliárd forintos) EBITDA-jával rekorderedményt produkált, és 8 százalékkal jobban teljesített, mint 2019-ben.

Bízva a makrogazdasági környezet javulásában, a vállalatcsoport 2021-es célkitűzése, az EBITDA 2,3 milliárd dollár körülire történő emelkedését tartalmazza – közölte a Mol.

Több mint 2 milliárd dollár EBITDA-t termeltünk 2020-ban, és bár az eredményünk alacsonyabb volt 2019-hez képest, a válságra adott gyors reakciónknak köszönhetően még nagyobb szabad pénzáramot generáltunk, mint amit a Covid előtti célkitűzésünkben meghatároztunk. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy minden üzletágunk hozzájárult a pénzáram növeléséhez, még ebben a jelentős bizonytalanságokkal teli évben is

– idézi a cégcsoport közleménye Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgatót.

„2020 soha nem látott kihívásokat hozott. Nagyon büszke vagyok minden kollégámra, mivel működésünk a legnagyobb válság közepette is zavartalanul folyt, minden ügyfelünk és partnerünk megbízható társként támaszkodhatott ránk, stratégiai beruházásainkat pedig a járványügyi korlátozások ellenére is ugyan lassabban, de folytathattuk. Jövőképünket még ilyen súlyos nyomás alatt sem tévesztjük szem elől, és 2021-ben megduplázzuk erőfeszítéseinket az üzleti transzformáció előrehaladása érdekében. Arra számítunk, hogy 2021-ben részben normalizálódhat a makrogazdasági helyzet, ezért is emeljük 2,3 milliárd dollárra az éves EBITDA-célkitűzésünket. A beruházásainknak szintén fel kell zárkózniuk, így az organikus CAPEX-ünk 1,7-1,9 milliárd dollár körül lesz, amit teljes mértékben a működésünkből fogunk tudni finanszírozni, így ismét szabad pénzáramot termelhetünk majd” – fogalmazott az olajcég vezére.

A Mol részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában kereskednek. Az árfolyam csütörtökön 2240 forinton zárt. Egy éven belül a legalacsonyabb értéket 1501 forinton, a legmagasabb 2746 forinton érte el. Cikkünk megjelenésekor a Mol-papírokkal 0,6 százalékos mínuszban, 2200 forint körül kereskedtek.