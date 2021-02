298-an nyertek milliós összeget sportfogadáson

Hiába tűnt el csaknem a teljes fogadási kínálat tavasszal, rekordárbevétellel zárta az elmúlt évet a Szerencsejáték Zrt.

Kifejezetten jól indult az esztendő a vállalat számára, 2020 első két és fél hónapjában ugyanis jócskán meghaladták az előzetes várakozásokat, és minden termékkategóriában magasabb számokat produkáltak a tervezettnél.

Csakhogy március közepétől a járvány átírta a vállalatunk bevételi struktúráját, amelynek legfőbb oka az volt, hogy a fogadási kínálat 95 százaléka eltűnt egyik napról a másikra, miután felfüggesztették a nemzetközi bajnokságokat

– közölte az Indexszel a Szerencsejáték Zrt., hozzátéve, hogy a lottótársaság sportfogadási szakemberei gyorsan reagáltak a helyzetre, és a fogadási ajánlatot a sportesemény kínálatához igazították, így néhány hét alatt 70 százalékra mérsékelték a fogadási kínálat csökkenését.

Az intézkedéseknek köszönhetően – a forgalmazási és kijárási korlátozások mellett – a járvány első hullámának idején végül sikerült 30 százalékos átlagos visszaesésre korlátozni az árbevételt, miközben a nemzeti lottótársaság folyamatosan reagált az aktuális helyzetre, és felgyorsította a termékbevezetést (e-sportfogadás, e-sorsjegy, online sportfogadási felületek megújítása) és az értékesítésösztönző aktivitást. Ezzel is ösztönözték a játékosokat a biztonságos fogadásra, hogy minél többen használják a digitális csatornákat.

Az őszi időszakban már érezhetőek voltak társaságunk által a járvány hatásaira válaszként meghozott üzleti döntések pozitív hatásai, mivel minden termékszegmensünk dinamikus növekedésnek indult. Az eredményeket segítette, hogy a pandémiás időszakban elhalasztott sporteseményeket a vártnál nagyobb arányban rendezték meg, valamint az ötös lottó újabb halmozódása és kísérőkampánya, és az új sorsjegyeink is többlet eredményt generáltak

– közölte az Indexszel a Szerencsejáték Zrt.

Vitathatatlanul a labdarúgás a legnépszerűbb

A sportfogadás kiemelt szerepet tölt be a nemzeti lottótársaságnál, a bevételek 50 százaléka ugyanis innen származott 2020-ban. A legnépszerűbb sportág, a labdarúgás mellett, az asztalitenisz és a jégkorong volt, de az e-sportjátékok (FIFA, NBA, NHL) fogadása is egyre népszerűbb, ráadásul már a kick-boxra, a krikettre, a pesapallóra és a szumóra is lehet fogadni, így már több mint 3700 versenysorozat eseménye érthető el – hetente akár 200 ezer fogadási lehetőséggel.

És hogy mely események voltak a legnépszerűbbek?

Egyáltalán nem meglepő, de a labdarúgás mindent elsöpört, és meg is mutatjuk, mely mérkőzések szerepeltek legtöbbször a szelvényeken a Tippmix és a Tippmixpro felületén.

Tippmix 1. Labdarúgás Bajnokok Ligája Ferencváros–Juventus 1–4 2. Labdarúgás Európa-liga Eintracht Frankfurt–Salzburg 4–1 3. Labdarúgás Európa-liga FC Bruges–Manchester United 1–1 4. Labdarúgás Eb-selejtező Magyarország–Izland 2–1 5. Labdarúgás Európa-liga Getafe–Ajax 2–0

Tippmixpro 1. Labdarúgás Bajnokok Ligája Liverpool–Atalanta 0–2 2. Labdarúgás Bajnokok Ligája Ajax–Midtjylland 3–1 3. Labdarúgás Bajnokok Ligája Ferencváros–Juventus 1–4 4. Labdarúgás Bajnokok Ligája Bayern München–Salzburg 3–1 5. Labdarúgás Bajnokok Ligája Internazionale–Real Madrid 0–2

11 055-szörös volt a legnagyobb odds

Érdekességből egyébként nem volt hiány. Arra is választ kaptunk, melyik volt a legnagyobb odds az elmúlt évben, amellyel nyertek: két esetben is 11 055-szörös szorzóval próbálkoztak.

Az egyik esetben a szerencsés fogadó 108 forintból 1 193 954 forintot nyert, a másik esetben 135 forintból 1 492 443 forintot.

Pierre Gasly futamgyőzelme is jól fizetett a Forma–1-es Olasz Nagydíjon, a francia pilóta a 10. helyről indulva győzött, aki pedig ezt megtette a szelvényen, 210-szeres szorzóval számolhatott.

Tavaly a Tippmixen 144, a Tippmixprón 82, a Totón 69, a Góltotón pedig három fogadó nyert milliós nagyságrendű összeget. A Tippmixen egyébként a legnagyobb nyeremény csaknem 17 millió forint volt, míg a Tippmixprón több mint 10 millió forint.

Új teret nyitottak az online kaparós sorsjegyek

A sportfogadás mellett a kaparós sorsjegyek is rendkívül közkedveltek, ráadásul a Szerencsejáték Zrt. kibővítette a portfólióját, 2020. október 27-től ugyanis már online is elérhetőek a játékok, vagyis asztali számítógépen, laptopon, tableten és okostelefonon is lehet már játszani. A játékosok az indulás óta csaknem kétmillió e-sorsjegyet vásároltak.

Érthető, ha sokan bíznak a szerencsében a sorsjegyek kapcsán, a főnyeremények értéke ugyanis ötmillió forinttól 100 millió forintig terjed. A játék népszerűségét pedig jól mutatja, hogy az elmúlt évben csaknem 155 millió hagyományos sorsjegyet vásároltak, és 534 játékos vált milliomossá.

(Borítókép: A Szerencsejáték Zrt. egyik lottózója 2014-ben. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)