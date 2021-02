Spórolhatnak az ingatlanvásárlók a statisztikai alapú értékbecsléssel

A Pénzügyminisztérium rendeletmódosítása értelmében a jövőben lehetségessé válik a statisztikai alapú ingatlan-értékbecslés, de a lakásérték 80 százaléka helyett csak annak 60 százalékáig lehet majd eladósodni vele. Az Index utánajárt: egyelőre csak Budapesten, az agglomerációban, megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban vehető majd igénybe az új szolgáltatás, és csak a tipizálható ingatlanoknál, amilyenek például a 150 négyzetméter alatti lakások.

Az Orbán-kormány még tavaly novemberben jelentett be több olyan intézkedést, amely egyszerűbbé, olcsóbbá és gyorsabbá teheti a lakáshitelek felvételét. A most kiadott pénzügyminisztériumi rendeletmódosítás viszont több kikötést is alkalmaz a statisztikai alapú ingatlan-értékbecslés alkalmazásában.





Biztonságos játék 60 százalékig

A GV Hitelközpont országos hitelközvetítő hálózat vezetője szerint a rendelet egyik legfontosabb eleme, hogy az eddigi 80 százalék helyett csak a lakásérték 60 százalékáig lehet eladósodni vele, aminek érthető okai vannak.

Még a tipizálható ingatlanok, így egy lakótelepen található több ezer, gyakorlatilag egyforma alapterületű, hasonló paraméterekkel rendelkező panellakás esetében is lehetnek lényegi eltérések. A 60 százalékos határral kellő ráhagyást hagynak a hitelekre annak érdekében, hogy később senkit ne érjen kellemetlen meglepetés a törlesztés ideje alatt

– magyarázta Vincze Krisztián, felhívva egyúttal a figyelmet, hogy

a statisztikai alapú értékbecslésnek nincs semmilyen költsége, tehát ez az összeg az ingatlanvásárlók zsebében marad.

Ha valaki el akar térni ettől annak érdekében, hogy nagyobb értékű hitelt vehessen fel, ezt továbbra is igényelheti, de ez esetben ki kell fizetnie az értékbecslési díjat.



Falun nincs mihez hasonlítani

A szakember arra is figyelmeztetett, hogy a rendelet szerint az adatbázis-alapú értékbecslés csak akkor alkalmazható, ha a megvásárolni kívánt ingatlan Budapesten, megyeszékhelyen, megyei jogú városban vagy a főváros agglomerációjához tartozó településen van.

A családi házak esetében például nehéz is lenne értékbecslést végezni látatlanban, hiszen a földhivatalokban csak a telkek alapterületét látják, a ráépített házét egyáltalán nem. Falvakban továbbá teljesen más a helyzet, hiszen ott kevésbé a tömeges tranzakciószámok jellemzők, így nehezebb pusztán statisztikai adatok alapján értékelni az ingatlanokat

– mondta Vincze Krisztián. A rendeletmódosítás pozitívumaként értékelte, hogy ezáltal jelentősen felgyorsulhat az értékbecslés.

A szakembereknek nem kell kimenniük az ingatlanhoz, nem kell felvinniük az eredményeket a rendszerbe, az alapadatokat egyből fogják látni a bankok, így könnyebben meghatározhatják az ingatlanok becsült értékét.



A GV Hitelközpont vezetője szerint az értékbecslői szakma nem szűnik meg, de átalakulhat, mivel a nagyvárosokban ezentúl többségében statisztikai alapon becsülik meg majd az ingatlanok értékét. Azt kizártnak tartja, hogy az értékbecslők emiatt munka nélkül maradnának, vagy leépítések kezdődnének a közeljövőben.