Többmilliós villanyszámlát kaptak a texasiak, nálunk nincs ok a pánikra

Aligha örülne bárki annak, ha 200 ezer forintos számla helyett ötmilliósat kapna kézhez a villanyszolgáltatótól.

Szerencsére Magyarországon ilyen nem fordulhat elő, az Egyesült Államokban azonban igen, mert Texas független energiahálózattal rendelkezik, és felkészületlenül érte a hideg időjárás.

Igaz, nem átlagos vihar és hideg érte el a déli államot a múlt héten, mínusz 18 Celsius-fokot is mértek, ami a világ bármely pontján extrémnek számítana, hát még Texasban, ahol jóval melegebbhez vannak szokva. Más kérdés, hogy az 1933-ban mért rekordhoz (mínusz 31 fok) képest elmaradt a múlt heti hideg.

Bár mostanra jobb lett a helyzet, az időjárás így is számos probléma elé állította Texast. Az Egyesült Államok legnagyobb energiatermelő államában a legtöbb létesítményt nem készítették fel ilyen szélsőséges helyzetre, ráadásul a cégek sem fektettek be az erőművek téliesítésébe, emiatt az elektromos hálózat túlterhelődött, és egyes részeit le kellett kapcsolni, miközben egyre nagyobb lett az energiaigény. Texasban nyáron a legmagasabb a fogyasztás, mivel a nagy melegben mindenki hűteni akar, ilyen hideghez pedig nincsenek hozzászokva.

Emiatt viszont több millióan áram és víz nélkül maradtak, a háztartásokban, üzlethelyiségekben szünetelt az áramszolgáltatás,

a villamos energia ára pedig az átlagos 50 dollár/megawattóráról 9000-re ugrott.

Ez azért is fordulhatott elő, mert Texas egyike azon kevés államnak, amely független energiahálózattal rendelkezik, energiapiaca nem szabályozott, a szolgáltatók között pedig olyan is akad, amely a számlák összegét nemcsak a fogyasztástól, hanem a fogyasztói kereslettől is függővé teszi. Emiatt sorra érkeztek a panaszok, hogy sokan horribilis összegről kaptak számlát, még úgy is, hogy az idő nagy részében nem jutottak áramhoz.

Egy dallasi lakos arról beszélt, hogy az otthonáért, a vendégházáért és az irodájáért nagyjából

660 dollár (200 ezer forint) villanyszámlát szokott fizetni, ám a legutóbbi számláján 17 ezer dollárnál (ötmillió forintnál) is nagyobb összeg szerepelt a vihar miatt.

Az eset ráadásul nem egyedi, többen is jelezték, hogy számlájuk bőven meghaladja a 10 ezer dollárt, amelyet a megtakarításukból tudnak csak kifizetni.

A problémára igyekszik megoldást találni a kormány, Greg Abbott, Texas kormányzója például bejelentette, hogy az amerikai állam közműfelügyelete ideiglenesen megtiltja az energiaszolgáltatóknak, hogy számlát küldjenek ki a háztartásoknak, vagy díjtartozás miatt kikapcsolják az ellátást. Joe Biden elnök katasztrófahelyzetet hirdetett ki, így a lakosok támogatást igényelhetnek a kiadásaikhoz, többek között az energiaszámlákhoz is.

Az áramkimaradás mellett a vízhiány is óriási problémát okozott, a vízvezetékek elfagytak, miközben felszólították az embereket, hogy a csapvizet kizárólag forralva fogyasszák, mivel a víztisztító rendszer is megrongálódott. Az extrém hideg, az áramszünet és a vízhiány több mint 70 ember halálához vezetett.

Magyarországon nem fordulhat elő hasonló helyzet

Hazánkban szerencsére nem fordulhat elő hasonló helyzet. Egyrészt stabil a hálózat, bőven van tartalék áram. Az Európai Villamosenergia-átviteli Hálózat az egész európai régió áramhálózatainak összehangolásáért, a szállítói rendszert üzemeltetők együttműködéséért felel. Az Európai Unió rajta keresztül valósítja meg számos, az energiapiacot érintő rendelkezését, ráadásul összefogja az európai hálózatüzemeltetőket, jelentős szerepet tölt be a tagállamok árampiacában, melynek egyik fő szinkronterülete a kontinentális Európa, amelyhez hazánk is tartozik. A szinkronterületek közösen felügyelt frekvencián működnek, amely olyan esetben aktiválódik, ha a rendszeregyensúlyt veszélyeztető esemény következik be, mint amilyen Texasban volt.

Másrészről az sem lehetséges, hogy egyik pillanatról a másikra sokszorosára nő a villanyszámla, ugyanis a magyarországi árampiacnak az a része szabályozott, amelyik a háztartásokba megy, azoknak hatósági ára van, így krízishelyzetben sem eshet meg olyan, mint az Egyesült Államokban, hogy 200 ezer forintos számla helyett valaki ötmilliós számlát kap kézhez a villanyszolgáltatótól.