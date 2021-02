Az Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt. befejezi a villamos energia egyetemes szolgáltatását. Az energiahivatal már közzé is tette a nyilvános felhívást a 2,2 millió ügyfél átvételére, akiknek az ellátása zavartalan marad, és egyelőre semmilyen teendőjük nincsen. Az átvételükre mindössze két másik szolgáltató jöhet szóba.

Jelenleg az Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt.-n kívül érvényes villamos energia egyetemes szolgáltatási engedéllyel az E.ON Áramszolgáltató Kft. és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. rendelkezik – válaszolta az Index megkeresésére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). Tehát az E.ON és az MVM Next jöhet szóba azon a pályázaton, amelyet az energiahivatal a múlt héten meghirdetett, miután az Elmű-Émász bejelentette, hogy befejezi a villamos energia egyetemes szolgáltatását. Az Elmű-Émász döntése 2,2 millió felhasználót érint.

A MEKH a nyilvános felhívást február 18-án tette közzé, az érintetteknek 30 napjuk van, azaz március 22-ig tehetnek ajánlatot.

Az érintett felhasználók ellátása zavartalan marad, az ügyfeleknek egyelőre semmi teendőjük nincs

– közölte az energiahivatal.

Magyarországon összesen 5,66 millió felhasználó vásárol villamos energiát. Ezek vagy az egyetemes szolgáltatás keretében, vagy a versenypiacon juthatnak hozzá a villamos energiához. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat három cég látja el:

az Elmű-Émász (2,2 millió felhasználó),

az MVM Next (852 ezer felhasználó),

és az E.ON Áramszolgáltató (2,4 millió felhasználó).

A versenypiacról körülbelül 200 ezer ügyfél vásárol áramot. Ezek jellemzően vállalatok, de a MEKH pontosan úgy fogalmazott, hogy „amennyiben a nem lakossági felhasználó felhasználási helye(i) összteljesítménye meghaladja a 3 × 63 ampert, nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a versenypiaci villamosenergia-kereskedőtől szükséges beszereznie a villamos energiát”. Ugyanakkor az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók is dönthetnek úgy, hogy szabadpiacon, versenypiaci kereskedőtől vásárolják meg a villamos energiát.

Az átadás-átvétel ugyan érdemben nem érinti a felhasználókat, de jogosan teszik fel maguknak a kérdést, hogy az ő adataikat hogyan kezelik ezek a cégek. Az energiahivatal megkeresésünkre ezzel kapcsolatban azt válaszolta, hogy „a felhasználók adatainak az adatvédelmi szabályoknak megfelelő biztonságos kezeléséről, átadásáról – az érintett ügyfelek értesítése mellett – az átadó egyetemes szolgáltató és a felhasználókat átvevő egyetemes szolgáltató együttesen gondoskodik. Az engedélyesek a hivatal által jóváhagyott üzletszabályzataikban foglalt előírások alapján biztosítják, hogy az adatvédelem, az adatkezelés módja a GDPR-rendeletben és a magyar adatvédelmi jogszabályokban rögzítetteknek, az adatbiztonság követelményeinek megfeleljenek”.

Már a tőzsdéről is kivonultak

Az Elmű és az Émász részvényeit tavaly húsz év után vezették ki a Budapesti Értéktőzsdéről (BÉT), miután azok az E.ON-hoz kerültek. A cég pedig élt azzal a jogával, hogy a megmaradt részvényeseket kiszorítsa, kedvező ár megfizetése mellett.

Az Európai Bizottság 2019 szeptemberében hagyta jóvá, hogy a német E.ON cégcsoport felvásárolja az Elmű-Émászt is tulajdonló Innogy energetikai vállalat részvényeinek többségét. Az eladó az Innogy anyavállalata, az RWE. Az ügylet lényegéről az Index 2018-ban úgy számolt be, hogy a két nagy energetikai cég felosztja egymás között az iparágat, így az RWE Európa vezető áramtermelője lesz. Ezt úgy érik el, hogy minden korábbi E.ON és RWE megújuló érdekeltség hozzájuk kerül, miközben megtartják a hagyományos erőműveiket is. Az E.ON pedig az értékesítési és elosztási oldalra koncentrál majd.