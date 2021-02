Ahol a politikusok a legfontosabbak az oltási rendben

Az Euronews angol nyelvű oldala több statisztikát is közölt az Our World in Data adatai alapján csütörtökön. Összesítették például, hogy melyik ország hogy áll az átoltottsági „versenyben” Európában.

Az Indexen már írtunk róla korábban, hogy a szerbek egészen elhúztak ebben a mutatóban, miután megérkezett hozzájuk egy hatalmas adag kínai Sinopharm-vakcina. A teljes lakosság 6,8 százalékát sikerült ennek köszönhetően beoltaniuk.

A képzeletbeli dobogó második fokán a máltaiak állnak (4,8 százalék), a harmadikon pedig a portugálok (4,5). A top-10-be sorrendben még a belgák, a csehek, az izlandiak, a dánok, a románok, a horvátok és az írek fértek be, vagyis a 10 legjobban teljesítő állam közül négy kelet-európai jelenleg.

A németek a 18. helyre futottak be, az olaszok, a 20.-ra, a franciák a 25.-re, míg az Egyesült Királyság a 28.-ra.

Magyarország a 21. legmagasabb átoltottsági szinttel rendelkezik (2,1 százalék).

A hollandok, az oroszok és a svájciak az adatok szerint 0 százalékon állnak, vagyis nincs mérhető átoltottság náluk.

Vakcina-ellátottságot nézve az Egyesült Királyság, Törökország, Németország és Franciaország áll a legjobban – hazánk itt a 14. helyen van –, ebben a mutatóban Izland, Luxemburg, Lettország és Ciprus kullog a sor végén.

A kimutatás ugyancsak izgalmas része, hogy az egyes országokban mely csoportokat oltották be először a SARS-CoV-2-es koronavírus ellen. A legtöbb országban az egészségügyi dolgozókat – Magyarország is ebben a csoportban van – ám főként Nyugat-és Észak-Európában az idősekkel kezdődött az oltási rend.