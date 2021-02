A Nemakarokbeleszólni is beállt az oltási kampány mögé

Az orvosi kamara kezdeményezéséhez ismert sportoló, költő és színész is csatlakozott.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) februárban indított oltásösztönző kampányt: üzenetük lényege, hogy csak akkor térhet vissza a normális, megszokott életünk, ha minél hamarabb a lehető legtöbb ember beoltatja magát.

A kamara két kampányfilmet is készített, melyben történelmi személyek, híres magyarok biztatnak mindenkit az oltásra, miközben nyilatkoznak arról, hogy ők maguk miért oltatnák be magukat.

Teleki Blanka, Petőfi Sándor, Szent-Györgyi Albert, Kőrösi Csoma Sándor mellett a legendás Ternovszky-mozi, a Macskafogó főhőse, Grabowski is elmondja: nem az oltás az igazi kockázat, hanem az, ha a jelenlegi helyzet túl sokáig fennmarad.

A YouTube-ra is feltöltött két kampányfilm többek között a HírTV-n és az RTL Klubon is fut. Eddig közel 40 híresség, köztük színészek, írók, festők, olimpikonok, zenészek is beálltak a kamara kezdeményezése mögé, köztük:

Fábián László (olimpiai bajnok öttusázó, úszó, vívó, sportvezető)

Udvaros Dorottya (Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő)

Bródy János (Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes)

Bodrogi Gyula (a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész)

Vitáris Iván (Ivan & The Parazol énekese)

Parti Nagy Lajos (Kossuth-díjas magyar költő, drámaíró, író)

A Nemakarokbeleszólni csapata.

A Nemakarokbeleszólni Insta-profilon három kisgyermekes anyuka figurázza ki azokat az embereket, akik a gyermeknevelés legmélyebb bugyraiba is be akarnak hatolni, hogy elmondhassák, szerintük hogyan kellene csinálni a dolgot. Százezer követő felett járnak, pár hónap alatt elképesztően népszerűvé váltak.